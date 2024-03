Conozca los ganadores de los premios Óscar 2024: “Oppenheimer” arrasó con siete estatuillas

242670

Este domingo 10 de marzo se celebraron los premios Oscar 2024, en su entrega número 96 del galardón más esperado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense.

Jimmy Kimmel dio inicio a la ceremonia 96ta. edición de los premios de la Academia. Foto: Reuters





El film Oppenheimer, de Christopher Nolan, se coronó este domingo con el Óscar a la mejor película y fue la triunfadora de la noche al alcanzar siete estatuillas doradas, entre las que también destaca la de mejor dirección.

“Todos los que hacemos películas soñamos con esto, me parece increíble haberlo logrado”, dijo la productora Emma Thomas, al tomar el Óscar de manos de Al Pacino.

“La razón por la que esta película es lo que es, es por Nolan, porque es brillante”, ahondó Thomas.

Oppenheimer arrasó

Las previsiones se cumplieron y de las trece nominaciones que tenía, el filme sobre el Padre de la Bomba Atómica obtuvo siete premios, triunfando también en las categorías de mejor actor para Cillian Murphy, mejor intérprete de reparto (Robert Downey Jr.), fotografía, banda sonora y montaje.

Por su parte, la cinta Poor things fue la segunda más laureada con cuatro premios: mejor actriz para Emma Stone, mejor diseño de producción, diseño de vestuario y maquillaje y peluquería.

El filme británico The zone of interest se impuso en el apartado de mejor película internacional y mejor sonido.

El fenómeno taquillero Barbie llegaba con ocho nominaciones pero tuvo que conformarse únicamente con el de mejor canción para What I was made for?, de Billie Eilish y Finneas O’Connell.

Finalmente, el último gran estreno de Martin Scorsese, Killers of the flower moon, fue la gran decepción de la noche al no llevarse ninguno de los diez Óscar por los que competía.

Este es el listado de los premiados:

Mejor película

Oppenheimer.

Mejor dirección

Christopher Nolan, por Oppenheimer.

Mejor actor

Cillian Murphy, por Oppenheimer.

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr., por Oppenheimer.

Mejor actriz

Emma Stone, por Poor things.

Mejor actriz de reparto

Da’Vine Joy Randolph, por The holdovers.

Mejor película internacional

The zone of interest, de Jonathan Glazer.

Mejor película de animación

The boy and the heron, de Hayao Miyazaki.

Mejor fotografía

Hoyte van Hoytema, por Oppenheimer.

Mejor montaje

Oppenheimer.

Mejor diseño de vestuario

Holly Waddington, por Poor things.

Mejor guión adaptado

Cord Jefferson, por American fiction.

Mejor guion original

Justine Triet y Arthur Harari, por Anatomy of a fall.

Mejor película documental

20 days in Mariupol, de Mstyslav Chernov.

Mejor cortometraje documental

The last repair shop, de Ben Proudfoot y Kris Bowers

Mejor diseño de producción

Poor things.

Mejores efectos especiales

Godzilla minus one.

Mejor cortometraje de animación

War is over! inspired by the music of John & Yoko, de Dave Mullins y Brad Booker.

Mejor cortometraje de ficción

The wonderful story of Henry Sugar, de Wes Anderson.

Mejor diseño de maquillaje y peluquería

Nadia Stacey, Mark Coulier and Josh Weston, por Poor things.

Mejor banda sonora

Ludwig Göransson, por Oppenheimer.

Mejor canción original

What was I made for?, de Billie Eilish y Finneas O’Connell

Mejor sonido

The zone of interest.

Robert Downey Jr. alcanzó su primer Oscar en su carrera. Foto: Getty

Jennifer Lame ganó el Óscar a mejor edición por Oppenheimer. Foto: Reuters



El director Mstyslav Chernov ganó el Óscar por mejor documental por 20 days en Mariupol. Foto: Reuters



Hoyte van Hoytema ganó el Óscar a mejor fotografía por Oppenheimer. Foto: Reuters



Cillian Murphy atónito al recibir su Óscar por mejor actor en Oppenheimer. Foto: Reuters



Emma Stone ganó el Óscar como mejor actriz por Pobres criaturas. Foto: Reuters



