Confirmado: Fuerza Vecinal no participará en las primarias

El partido Fuerza Vecinal (FV) anunció que no estará presente en las próximas elecciones primarias de la oposición prevista para el 22 de octubre.

El alcalde de Baruta y miembro de ese partido político, Darwin González, aseguró que no solo no postularán un candidato propio, sino que tampoco respaldarán a ningún otro abanderado para la contienda.

En cuanto a un eventual apoyo al ganador de las primarias indicó que será evaluado en su momento.

«¿Qué pasa con el tema de las primarias? Que hay que tener un sentido de la realidad, nosotros somos un partido sumamente joven (…) Nos hemos concentrado en estar al lado de las personas, pero nuestros liderazgos no son nacionales, son liderazgos arraigados en lo local, no tenemos una persona que desee asumir esa posición que es complicada porque hay que trasladarse, es muy costoso. Entonces como no tenemos eso no vamos a participar en ese proceso, no tenemos un candidato», expresó el alcalde en una entrevista radial en Onda.

Caos en el partido Fuerza Vecinal

Un comunicado de dirigentes de FV en Trujillo exige a las figuras nacionales declarar el apoyo a María Corina Machado y se ha dicho que al menos cinco alcaldes de la entidad se pronunciarán públicamente en apoyo a la abanderada de Vente Venezuela, que inscribe su candidatura este viernes 23 de junio ante la Comisión Nacional de Primaria.

A mediados de mayo, mientras dirigentes de FV del estado Zulia insistían en que ya era una decisión tomada en el seno de la organización política la de no participar en las elecciones primarias, fuentes de la organización aseguraban que el tema se discutía internamente y que el pronunciamiento regional era «apresurado».

Mediante un comunicado interno con fecha 28 de abril de 2023, 15 dirigentes regionales alertaron que la decisión votada el 20 de enero de este año en un pleno nacional del partido, sobre participar en las primarias con candidato propio, pretendía ser vulnerada por un grupo de dirigentes nacionales.

En el texto se exigía «volver a poner en marcha las acciones de preparación, presentación y campaña nacional» del candidato propio de Fuerza Vecinal y se advertía que detener las aspiraciones de la dirigencia local y estadal del partido de participar en las primarias, apoyando a un abanderado propio «no es cónsono con el talante democrático» de la tolda.

Cuando surgió el tema de las primarias era el alcalde de Chacao, Gustavo Duque surgió como el primer presidenciable de FV y de hecho se le vio en estados como el Zulia. Luego se mencionó al exconcejal de Baruta, David Uzcátegui, para después abrirse paso el alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, quien, tras varios recorridos por algunos estados como Bolívar, Lara y Carabobo, paró la campaña en seco.

Esto coincidió con el tema de la detención de dos directores de la Alcaldía de Baruta por la trama de corrupción detectada en Pdvsa, frente a lo cual la dirigencia nacional de FV también ha guardado silencio.

Noticia al Día con información de Efecto Cocuyo