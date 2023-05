Con THE WALL el Teatro Baralt imparte el sábado cátedra  de rock

98675

“No necesitamos ninguna educación / no necesitamos ningún control del pensamiento / No más oscuros sarcasmos en el aula / profesor, deja a los niños solos / ¡hey!, profesor, deja a los niños solos / todo en todos es más que otro ladrillo en la pared…”. (Roger Waters. Pink Floyd)

Una feliz asociación de talento artístico converge para que, el sábado 27 de mayo, a las 7 de la noche, las bandas Meikyo y Knister ofrenden a la cultura roquera de Maracaibo una clase magistral, con el concierto en el cual versionarán la legendaria opereta The Wall, vale decir, el undécimo álbum conceptual de la histórica banda inglesa Pink Floyd.

Foto: cortesía de Juan Mantilla.

Que una agrupación musical asuma la aventura estética de montar una obra de estas dimensiones profundas, es de por sí una gran noticia cultural. Y mucho más lo es, en tanto que las sendas bandas de rock que ya cuentan con un gran recorrido musical, no estarán haciendo un “cover”, es decir, una “copia creadora” (jejeje) de la monumental obra. De ninguna manera: “Nos comprometimos a realizar un montaje diferente, inspirado, por supuesto, en el histórico álbum escrito por el tándem Water/David Gilmour, pero con una visión nunca antes concebida dentro del género del rock progresivo realizado en Maracaibo”, subrayaban Roberto Martínez y Rafmar Rangel, dos de los diez músicos comprometidos en este proyecto, durante visita a NAD.

Foto: cortesía de Juan Mantilla.

Como la mayoría de los artífices sonoros que intervienen dentro del género del rock en la ciudad, estos que protagonizan la pared son jóvenes maduros, profesionales y, fundamentalmente, muy cultos y bien formados para hacer un género donde la inteligencia resulta un factor clave. Quiero decir que Jonathan Patiño, Gabriela Cardozo, Luis Salaverría, Carlos Pacheco, Samuel Lam, Jesús González y Sol Ávila, junto a Roberto y Rafmar, han venido preparándose con minucia para este precioso reto.

El asunto de la educación ha sido un tema que ha propiciado notables álbumes dentro de la historia de la música contemporánea. Así, recordábamos las contribuciones de, por ejemplo, Pete Towsend y The Who, con la magnífica opereta Tommy. Igualmente sale a relucir, en cualquier plática sobre el tema, la inolvidable contribución que hizo Ian Anderson, con otra banda antológica, los Jethro Tull. Otras canciones interesantes sobre pedagogía serían, entre otros, School day, de Chuck Berry; What a wonderful world, de Sam Cooke o School out, de Alice Cooper.

Es decir, música para sentir, pero también para reflexionar. Eso, justamente, es lo que inspiró a esta decena de artífices nuestros, quienes además han convocado a un equipo enorme de gente que propiciará una comunión musical con sorpresas espectadulares que, para no intervenir el plan de sorpresa que disfrutarán los espectadores, preferimos ahora mantener en reserva, ya que se lo contaremos todo después del sábado, dado que Noticia al Día ha de estar allí, en el escenario, detrás y frente a él, para contárselo con lujo de detalles. Es una gran noticia, os lo garantizo.

El espectáculo incluirá, además, según Rafmar y Roberto, actuaciones en vivo, visuales, videos, luces y escenografía que completarán la experiencia interactiva. Un evento para toda la familia, subrayaron. Intervendrán talentos como los de Sofia, Lionel y Julieta Salaverría, José J y José M Mármol, Daniel Ávila, Julio Rosales, Felipe Vargas, Osman Bracho, Isabel González, Eliza Mavares, Nicolás Meléndez, Elisaúl Urdaneta, Julián Urdaneta, el poeta Diego Abreu, Chantal Crespo, Juan Vílchez, Leonardo Urdaneta, Enmanuel Viloria y Gabriel Pernalete. La iluminación estará a cargo de José Luis Cabrita y las imágenes serán de Juan Mantilla. Todo en beneficio del Baralt y con entradas económicas, diez y cinco dólares.

Así los sonidos, la familia zuliana podrá encontrarse, corazón a cerebro, y viceversa, con “…La vida de una estrella ficticia del rock llamada Pink, (personaje basado en las vivencias del mismo Waters, nos susurra wikipedia), convirtiéndolo así en una especie de alter ego antihéroe. Pink se reprime debido a los traumas que la vida le va deparando: la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, la sobreprotección materna, la opresión de la educación británica, los fracasos sentimentales, la presión de ser una figura famosa en el mundo de la música o su controvertido uso de drogas sumado al asma, entre otros, son convertidos por él en «ladrillos de un muro metafórico» que lo aísla, construido con el fin de protegerse del mundo y de la vida, pero que lo conduce a un mundo de fantasía autodestructiva”..

No necesito brazos a mi alrededor. / No necesito drogas que me calmen. / He visto las palabras escritas en el muro. / No pienses que necesito algo. / No, no pienses que necesite algo. / Por tanto, no fueron más que ladrillos en el muro. / Por tanto, no eres más que ladrillos en el muro…

(…) Me vuelves loco / Empújame hasta el borde / Estoy tratando de mantener la calma / Pero me has hecho perder la cabeza / Quiero amarte

Pero lo haces difícil / Estoy tratando de mantener la calma / Mientras juegas con mi corazón..”.

Nos veremos el sábado, en el Teatro Baralt, en el centro del corazón de la ciudad lista para aprender su lección de amor desde The Wall, con Knister Y Meikyo.

Alexis Blanco

(Fotos: cortesía de Juan Mantilla)