164734

Este domingo, 8 de octubre, se realizó en el Teatro Baralt, el Miss Fashion Models Down, primer reinado de belleza para niñas con síndrome de Down, evento impulsado por la asociación “Amate y acéptate”, con la finalidad de recaudar fondos para la recuperación de su sede, en la que son atendidas diversas especialidades.

Lea también: Luis Miguel enfrenta proceso legal por pensión de sus hijos, según abogado de Aracely Arámbula

Tuvo la participación de 22 candidatas divididas en varios renglones, 8 en la categoría Baby Fashion entre 3 y 6 añitos, 9 en categoría Infantil Fashion entre 7 y 14 años, y 5 en la categoría Teen Fashion para mayores de 15.

Entre las mamás de las niñas está la ingeniero, Felicia Sozzo, quien expresó a Noticia al Día “Estoy superfeliz, realmente no nos lo esperábamos y cuando me invitaron, dudé en traer a Mía, pero ahora me doy cuenta de que aquello que pensé porque no era una niña normal porque no podía tener los mismos privilegios que otras niñas en condiciones normales. Ahora estoy clara que las niñas como ella, llegan hasta donde los papás queremos”.

“Ella está feliz y disfruta del peinado, del maquillaje, del compartir con las niñas”, concluyó.

El certamen de belleza de inclusión comenzó a las 3:00 pm., fue animado por el presentador Billy Steen y tiene como misión darle un seguro médico a las niñas.

Asimismo, podrán arreglar la sede en la que se les brindará clases de baile, y consultas médicas a niñas con cáncer, Síndrome Down, Autismo y Alopecia, entre otras.

Por esta razón, empresas, artistas comunicadores se unieron a este evento que hace historia en el estado Zulia.

Luis Silva apoyó el primer Miss Fashion Models Down

El cantante de música llanera, Luis Silva, conocido como El Barinés de Oro, estuvo en el evento para cantar y compartir con las niñas como padrino de la actividad.

El intérprete de “Ella y él” relató a Noticia al Día que llegó a la ciudad de Maracaibo para unirse a esta noble causa porque ama a los niños con Dawn. “Tengo una hermana con esta condición y ella ha sido una bendición para nuestra familia”.

Asimismo, el primer Miss Fashion Models Down fue apoyado por el grupo Divinas.

Noticia al Día