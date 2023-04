71727

Se trata de Soraya Narez, una mujer de nacionalidad española, que hace unos días decidió hacer uso de su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre unas denuncias que hay sobre la comunidad de Testigos de Jehová.

De acuerdo con la mujer, durante casi toda su vida y hasta los 25 años, fue parte de la organización religiosa, pero a esa edad decidió salirse asumiendo las consecuencias que representaba el ser expulsada.

“Es una decisión muy dura por la expulsión, que supone que nadie de tu entorno, ni siquiera tu familia, te puede volver a hablar”, mencionó Narez en un video publicado en Twitter.

Aunque comentó que ella ya lleva un buen tiempo fuera y nunca había dicho nada, aclaró que la razón por la que sintió que debía hablar de su experiencia es porque la misma organización en España ha asegurado que dejar de ser testigo de Jehová es una decisión “voluntaria”.

Además, reprochó que la comunidad esté enjuiciando a quienes dejan esa religión y hasta denunciando su actuar como si fuera un delito.

“He tenido que aguantar cómo ahora mismo están intentando cambiar su versión y decir que unos pocos casos desafortunados no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión”, dijo la mujer.

Y agregó: “Yo me preguntó, toda esta información que tenéis en video, en Atalaya, en Despertad, en la web, sobre el trato con expulsados, ¿en qué queda? Yo no sé si con la denuncia habéis intentado que la gente no hable, pero habéis conseguido lo contrario, porque por mi parte yo voy a dar altavoz a todas las personas que han sufrido en esta organización”.

Por lo anterior, la joven ha recibido cientos de comentarios de otros usuarios que la apoyan y respaldan lo que dice, pero también de otros que rechazan sus declaraciones y las califican como “mentiras”.

A pesar de la falta de comunicación con su entorno y el “ostracismo” que le impuso su antigua religión, Soraya Narez expresó que luego de dejar de ser parte de la organización ha podido recuperar su “vida” y su “libertad”.

