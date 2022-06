COMEZU habla sobre la realidad del Sistema Público Nacional de Salud en el Zulia

junio 13, 2022 - 8:40 pm

Este lunes, el Colegio de Médicos del Zulia (COMEZU), convocaron la Asamblea Extraordinaria del Colegio de Médicos. Donde abordaron la realidad del Sistema Público Nacional de salud en el Zulia.

«Es Catastrófica y dramática el grado de irresponsabilidad, abandono, ineficiencia y decidía en qué se encuentran nuestros centros hospitalarios en el Zulia», expresó Juan Velazco, médico traumatólogo y Secretario General de Acción Democrática Seccional Zulia.

Según informa Velazco, los estudios realizados a través de los responsables por Hospitales del COMEZU determinan que :

Los Pabellones se encuentran inoperativos en un 80%

Los Laboratorios presentan fallas de funcionamientos y falta de reactivo en un 97%

Camas inoperativas 60%

Deficiencia de Medicamentos 98%, casi el 80 por ciento de los hospitales no cuentan con servicio de agua.

«Es aquí cuando los médicos , ante un paciente a quien no le pueden garantizar una buena atención para curar sus males porque el estado no suministra los insumos, buscan colaboraciones, donaciones y con los familiares de los enfermos, salidas que no son las de rigor y es cuando se producen situaciones como las que estamos presenciando con unos médicos detenidos, acusados injustamente y arbitrariamente de hurtar insumos médicos cuando todos sabemos que allí no hay nada que robar porque no hay nada»

Andrea Bermúdez

Noticia al Día