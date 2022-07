¡Cómete a los ricos!: paletas heladas que causan furor en Nueva York

julio 13, 2022 - 5:56 pm

-Las paletas heladas que emulan a los rostros de algunos multimillonarios causan furor en Nueva York, su lema de campaña es: ¡Cómete a los ricos!.

Los neoyorquinos pueden darle un mordisco “al capitalismo” comiendo paletas heladas con forma de los rostros que emulan a los de multimillonarios como la del fundador de Amazon, Jeff Bezos; la del creador de Microsoft, Bill Gates; el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg ; el magnate y fundador de SpaceX, Elon Musk; y Jack Ma, el hombre que levantó Alibaba.

Un tradicional puesto de helados ubicado cerca de McCarren Park en Brooklyn, Nueva York, está llamando la atención debido a que vende paletas heladas con los rostros de los magnates. Detrás de esta peculiar idea se encuentra el colectivo de artistas de Brooklyn MSCHF.

Además de lo llamativo de las paletas heladas, algo que ha causado gran sensación entre los residentes y en Nueva York , es la campaña y publicidad con la que se encuentra decorado el puesto de helados que tiene el nombre de “MSHCFsicle”, una parodia de la marca de helados “Popsicle” más el nombre del colectivo de artistas de Brooklyn MSCHF.

En su peculiar campaña se propone: “morder a Bezos”, “chupar a Zuck”, “engullir a Gates”, además de “mascar a Musk”, estos letreros se pueden observar tanto en el puesto ambulante de las peculiares paletas heladas como en sus envolturas.

Las paletas heladas que invitan a “devorarse” a Elon Musk y a los empresarios más ricos del mundo , “Eat the Rich”, tienen un precio de 10 dólares, unos 200 pesos por pieza.

Daniel Greenberg, cofundador del colectivo “MSCHF”, señala que la iniciativa del colectivo de artistas, simplemente se pretende destacar el dicho de “comeos a los ricos” e insiste en que ése es el mensaje y que no va mucho más allá.

If Twitter acquisition completes, company will be super focused on hardcore software engineering, design, infosec & server hardware https://t.co/m2HseK0TXl

Conforme a uno de los vendedores en el puesto de paletas heladas, la paleta con mayor demanda ha sido hasta el momento la que emula el rostro de Elon Musk, empresario, inversor y magnate que también es reconocido por ser fundador de SpaceX y CEO de Tesla.

La paleta de Musk tiene “cabello” de sabor a chocolate, su rostro tiene un sabor a fresa, mientras que sus ojos color verde son un par de chicles de menta.

Jeremy Klitzman, un cliente del puesto de helados señaló que: “No me gustan todos por igual. Pero actualmente vivo en Austin y Elon ha estado haciendo muchas cosas allí, así que es una de mis prioridades. Sabe bastante bien… “En lo que respecta a las paletas heladas, diría que se parece a Elon Musk . No es necesariamente un autorretrato, pero está muy cerca”.

En la envoltura de las paletas heladas, se especifica que ese “antojito” aporta 190 calorías, mientras que en el “palito” base de la paleta se pueden leer un par de mensajes, por un lado: “Elon Musk tiene un capital neto de 264 mil 600 millones de dólares”, mientras que del otro lado se puede leer una vez más el mensaje: «¡Cómete a los ricos!”.

New Yorkers can take a bite out of capitalism by munching on popsicles shaped like the heads of billionaires Jeff Bezos, Bill Gates, Jack Ma, Elon Musk and Mark Zuckerberg near McCarren Park in Brooklyn pic.twitter.com/oD8JEZhkeW

— Reuters (@Reuters) July 13, 2022