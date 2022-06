Comenzó la reunión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe (Fotos+Video)

junio 29, 2022 - 2:17 pm

Aproximadamente a las 11:13 a. m. inició la esperada reunión entre el expresidente colombiano Álvaro Uribe y el presidente electo Gustavo Petro. El encuentro se lleva a cabo en la oficina del abogado Héctor Carvajal, ubicada en el norte de Bogotá.

La primera parte de la reunión consistió en un saludo a solas entre Uribe y Petro, que duró aproximadamente media hora. Después de este encuentro privado, entraron a la sala los acompañantes de ambos.

Por el lado de Álvaro Uribe, los acompañantes fueron los senadores Alirio Barrera y Ciro Ramírez, el representante Fernando Espinal y Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático. Tal como lo informó en el trino en el que aceptó la invitación, el expresidente va en representación de su partido.

Petro llevó a Alfonso Prada, jefe de debate, y al senador Alexander López Maya. Una figura conciliadora y un representante del Polo Democrático, partido afín al petrismo puro dentro del Pacto Histórico.

Después de casi una hora de conversación, se conocieron las primeras imágenes del encuentro. Según el registro, se percibe como una conversación cordial entre los líderes políticos, mutuos contradictores durante varios años. Incluso, se alcanzan a ver algunas caras sonrientes en varias de las tomas.

🔴 "He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país", aseguró Gustavo Petro (@petrogustavo) ► https://t.co/do3KqjEidi pic.twitter.com/FDXZSRXplm

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 29, 2022