-El Colegio de Abogados del Estado Zulia conmemoró el pasado 13 de agosto 108 años de su fundación realizando importantes aportes al Derecho venezolano.

Dr. Mario Torres, presidente del Colegio de Abogados del Zulia. Foto: Cortesía

El Dr. Mario Torres, presidente del Colegio de Abogados del Zulia, destacó que durante la semana aniversario se han realizado diversas actividades académicas entre las que destacan los siguientes talleres de formación Tendencias Jurisprudenciales en Materia de Divorcio en Venezuela; Cargas de las Partes en el Proceso Penal Venezolano.

Foto: Cortesía

Este viernes, 18 de agosto, en el marco del aniversario, se llevará a cabo la exaltación a la galería de abogados ilustres, a los doctores Diana Romero La Roche y Oswaldo Álvarez Paz, en el salón Barajas de la institución, en Maracaibo.

“Hoy, nuestra corporación gremial, a pesar de las adversidades no ha sucumbido y no lo hará. Quienes tenemos la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestro colegio no estamos dispuestos a rendirnos. Seguimos adelante con fe en Dios, constancia, perseverancia y humildad para servir a nuestros agremiados”, comentó su presidente Mario Torres.

Foto: Cortesía

Concluyó el experto en leyes felicitando a todos los abogados zulianos por su día.

