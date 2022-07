Cohete chino caerá sobre la Tierra este fin de semana

julio 30, 2022 - 9:27 am

La etapa central de un cohete chino, con un peso de alrededor de 22 toneladas métricas, caerá en la Tierra este fin de semana. Según los expertos, los desechos espaciales de la nave portador Gran Marcha 5B impactarán, el próximo domingo, contra la superficie a una gran velocidad y podría ser en un área poblada.

El pasado domingo 24 de julio, China envió un cohete desde Wenchang en la provincia insular sureña de Hainan. En él se estaba transportando un nuevo laboratorio que se alimentaba por energía solar, el cual se agregaría a la Estación Espacial Tiangong.

Sin embargo, es casi seguro que, debido al tamaño del propulsor, los restos no se quemen al entrar en la atmósfera e impacten contra la Tierra.

De acuerdo a la Organización Aerospace Corporation, se tiene programado que el artefacto podría reingresar el sábado o el domingo a las 00:24 BST. Hasta el momento, solo se tiene datos de cuándo caerá y no dónde.

Incluso, es probable que no se conozca el sitio donde impactará, ya que el propulsor está dando vueltas alrededor de la tierra, lo cual vuelve difícil seguir la trayectoria del viaje.

Según reportó el diario ‘Mail Online’, “más del 88 por ciento de la población mundial vive bajo el área de reingreso potencial, que se extiende por toda África, India, Australia y América Central”.

No obstante, el consultor de Aerospace Corporation, Ted Muelhaupt, dice que el riesgo para las personas es bastante bajo, debido a que el 75 % del área marcada como potencial está constituida de agua, desierto o jungla.

Además, el experto señaló en su cuenta de Twitter que “hay un 99,5 por ciento de posibilidades de que no suceda nada”.

Incluso, Jonathan McDowell, astrónomo del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian dijo que en la peor de las situaciones “este evento será menos grave que un solo ataque con misiles de crucero que hemos visto todos los días en la guerra de Ucrania, así que vamos a ponerlo en alguna perspectiva aquí”.

Y aunque los riesgos son menores, expertos siguen destacando que China no cumple con estándares responsables para sus desechos espaciales. De hecho, autores de un artículo publicado en la revista ‘Nature Astronomy’ afirmaron que: “Los proveedores de lanzamiento tienen acceso a tecnologías y diseños de misiones que podrían eliminar la necesidad de la mayoría de los reingresos descontrolados”.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀30 Jul 2022 18:26 UTC ± 6 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcrMrs pic.twitter.com/mjg0F8k1qX

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) July 29, 2022