Clez presenta informe para atender escasez de combustible en Zulia

mayo 17, 2022 - 8:10 pm

1884033

El legislador José Caldera del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), presentó este martes un informe preliminar referente a la escasez de combustible en nuestra región como parte de la comisión que viene estudiando este grave problema donde son afectados no solo sectores productivos sino, el parque automotor zuliano en general, quien a diario es golpeado por la falta de gasolina en estaciones de servicio quedando a la deriva del caos, la anarquía, el atropello e inestabilidad en los procedimientos que permiten al conductor poder abastecerse oportunamente.



Caldera, quien también estuvo acompañado por el diputado Justo Bermúdez; presidente de la Comisión de Finanzas del Clez, rechazó que en estos momentos no se le dé al pueblo zuliano una respuesta, pero sobre todo, una solución a la crisis energética que existe por falta de combustible pues no se justifica tanta desidia gubernamental en el manejo de la producción petrolera y sus principales derivados.



Cabe destacar, que el referido informe fue presentado ante la plenaria de la Cámara para ser discutido a fondo por el resto de los legisladores; reconociendo ante todo que se trata de un asunto de estado y este debe ser atendido de inmediato a fin de evitar el desmoronamiento progresivo del entorno productivo en todas sus fases.



Entre las propuestas de este importante informe, según lo expuesto por el legislador Caldera, está precisamente establecer alianzas con el sector público y privado para lograr la recuperación inmediata de la industria petrolera así como su capacidad instalada, la creación de alternativas que permitan devolver empresas expropiadas pero también el mejoramiento oportuno del suministro de combustible, inversión en infraestructura, adecuación tecnológica de las plantas de refinación de crudo, el resguardo de estaciones de servicio las cuales han sido objeto de corrupción entre otros aspectos como el amparo jurídico necesario para consolidar la justa distribución de gasolina, gas y gasoil sin obviar además la protección y reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores petroleros.

Nota de Prensa