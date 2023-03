56925

– Este 11 de marzo en el LoanDepot Park se vivió un emocionante juego de pelota en el Clásico Mundial de Béisbol, un duelo protagonizado entre República Dominicana y Venezuela, dos naciones catalogadas como las favoritas del torneo. La tricolor nacional debutó triunfante al imponerse 5-1 ante la representación dominicana.

En el primer episodio, los dominicanos estrenaron la pizarra con un doblete de Juan Soto, quien impulsó a Julio Rodríguez que se encontraba en circulación.

Venezuela respondió en el cierre del segundo episodio gracias a un bestial cuadrangular de Anthony Santander. Venezuela empataba la pizarra 1-1.

Los criollos sumaron dos más a la pizarra con un sencillo de David Peralta, quien aprovechó a hombres en circulación para traer al plato a Salvador Pérez y Gleyber Torres. La Vinotinto ganaba 3-1 en la baja del cuarto capítulo.

En el sexto los venezolanos siguieron ampliando el score. Eugenio Suárez recibe cuatro malas para ubicarse a la primera, luego David Peralta conectó un extrabase para traer la cuarta carrera del encuentro.

Baja del octavo episodio, Santander, quien venía de sacar un gran out, pega un triple al jardín derecho para que más tarde Eugenio Suarez lo impulsara con sencillo entre segunda y primera. La «Arepa Power» selló el definitivo 5-1.

Los lanzadores venezolanos destacaron en la lomita para mantener a raya a la poderosa toletería dominicana. Por Venezuela los serpentineros fueron Martín Pérez, José “El Chino” Ruiz, Luis García, José Quijada y José Alvarado.

En el Pitcheo

Ganó: José Ruiz (1-0) / Perdió: Sandy Alcántara (0-1)

David Peralta and Team Venezuela take the lead! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/ZBrN45fJkb