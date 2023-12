Circulan fotos de Yailin golpeada por Tekashi 6ix9ine y arrestada: el rapero se defiende de acusaciones

199374

La tarde noche del pasado jueves se convirtió en una de las mayores pesadillas para Yailin La Más Viral, quien vio cómo videos de su intimidad eran publicados por terceros, incluido quien fuera su pareja, Tekashi 6ix9ine.

Tras ser acusado de violentar a su pareja Yailin, el rapero Tekashi 6ix9ine se defendió a través de un live y videos que muestran a la cantante mientras lo amenaza con un cuchillo y le golpeba con un palo.

Como parte de su defensa, el rapero compartió fuertes grabaciones en sonde se ve a Yailin esposada y golpeando sus autos afuera de la residencia en la que ambos vivían en Miami, Florida.

El rapero Tekashi negó que él violentó a Yailin como ella lo gritó en el programa radial Alofokey.

Tras el escándalo y explotar esta bomba mediática, cada uno de sus protagonistas dieron un paso por su lado. Tanto Tekashi como Yailin tomaron una decisión, Yailin decidió desaparecer de su Instagram. En la cuenta que tiene más de diez millones de seguidores.

El intérprete,Tekashi 6ix9ine hizo un directo para, supuestamente apoyar a la que fuera su pareja de la que asegura necesita ayuda, decidió borrar todas las imágenes y videos amorosos que tenía con ella en sus redes.

Fotos de Yailin golpeada y con ficha de detención en Estados Unidos

Recientemente, circularon unas fotografías en las que aparece Yailin golpeada en el rostro, salieron a la luz el pasado 13 de diciembre, ocasionaron una serie de rumores a su alrededor, que se unieron a la polémica de que la influencer cerró su cuenta de Instagram.

Ante ello, la también modelo no dudó en pronunciarse al respecto, reseña People.

Yailin aparece con el rostro lleno de rasguños y golpes. Horas más tarde y con una sonrisa, la intérprete de “Mía”, se dejó ver en un video en una peluquería y explicó que esa imagen salió a la luz a través de extrabajadora con la que ella ya no quería colaborar.

“Ustedes saben que nunca estoy dando explicaciones de nada. A mí no me interesa eso, sigo mi vida. A mí, que digan lo que digan. Es caso es que si no quiero trabajar con una persona, no es obligado trabajar contigo. Ya búscate otro trabajo, no quiero”, advirtió Yailin en un video que proporcionó VGmediaPR a People en Español.

“El caso es que pasó un accidente con Dany Tekashi 6ix9ine, su novio. Salimos de discoteca, pero eso como no salió a la luz y todo fue algo chili, para no preocupar no dije nada. Esas fotos que salieron a la luz, las tenía la persona esa que se ha puesto a escribirle a todo el mundo que se le debe, no se le debe. A esa persona la tengo grabada”.

De acuerdo con la famosa, dicha persona quiere dinero e incluso reprodujo una grabación con la voz de la implicada. “Pide 1,700 dólares, pero le estoy diciendo a esta persona, que tiene algunas cosas mías, y que mande el perrito y no lo quiere mandar diciendo que teme por su vida, pero me está escribiendo muchas cosas feas a mí. Tengo audio, tengo todo. A mí no me interesa dar explicación a nadie, pero me esta vez la estoy dando. Y la gente, al no darla, creen que ellos sí”, enfatizó. “Está obsesionada, obsesionada con la gente”.

Yailin dejó claro que a quien ha señalado ya se le pagó lo que se le debe y cuenta con las pruebas necesarias. Asegura que no le teme a sus chantajes y quiere con esta declaración cerrar el asunto.

La famosa agregó: “Esa persona dice ‘sí, ya me pagaron’. Sí se te pagó mamita, pero ya no quiero trabajar contigo. Deja de estar diciendo que no te han pagado desde hace tres meses, mamita aquí está la fecha de todo. Si no se quiere trabajar contigo, ya coge tu lado”, mencionó. Entonces, puede publicar lo que se le dé su maldita gana, a mí no me interesa; aquí tengo mis pruebas”.

