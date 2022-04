«Chyno está luchando por recuperar su salud»: Recen por un milagro, pide su amigo Nacho

abril 26, 2022 - 8:49 pm

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho se notó preocupado por la salud de su amigo, colega y compañero de mil batallas, Jesús Alberto Miranda ‘Chyno’, quien padece una enfermedad producto de las secuelas del Covid-19.

Chyno y Nacho se conocen desde la adolescencia. Los artistas habían reparado su vínculo tras su separación, y se preparaban para sacar un nuevo disco como dueto. Pero, luego anunciar un tour cuando comenzó la pandemia y los obligados confinamientos en marzo de 2020.

A las semanas, Chyno contrajo el covid-19 y desde entonces, no ha dejado de enfrentar duros golpes a su salud.

Actualmente, está en Venezuela intentando superar las secuelas de los efectos a largo plazo de la enfermedad que, en su caso, provocó el colapso de su sistema neurológico dejándolo con una neuropatía periférica y desató una meningitis que lo ha dejado con dificultades motoras y cognitivas.

«Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud», dijo Nacho a Yahoo Vida y Estilo. En el rostro su tristeza es más que evidente. No quiso dar detalles sobre cómo va el proceso, pero lo que expresó luego al hablar del proceso de Chino y Nacho dejó más que clara la situación. «Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro», expresó el artista. Esa palabra «milagro» no deja demasiadas dudas sobre como está. Por lo general los milagros se piden cuando la realidad no aguanta las esperanzas. Entretanto, la exesposa del artista y Luka, el hijito de ambos, siguen en Miami.

