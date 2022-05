Christian Nodal filtra mensajes de Belinda; la actriz le pedía dinero

mayo 19, 2022 - 7:47 pm

Cuando se pensaba que el escándalo mediático entre los cantantes mexicanos Christian Nodal y Belinda habría mermado, el intérprete de «Adiós, amor» sacó los trapitos al sol al defenderse de un comentario de su exsuegra.

De una manera muy inesperada Christian Nodal respondió a la madre de Belinda, de nombre Belinda Schüll, quien dijo que el cantante de música ranchera era un «naco».

Nodal publicó en su cuenta de Twitter la captura de pantalla de una conversación en WhatsApp supuestamente con su exprometida donde ella le pedía dinero para «arreglarse los dientes» y para darle a sus padres.

También criticó a la madre de la cantante de «Lo siento» acusándola de vivir de ella. Asimismo, Nodal pidió que lo dejen en paz.

«20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo», fueron las palabras de Nodal en un tuit.

«¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? ¿Osea no te va a llegar algo esta semana? Aparte de lo de mis papás para que me los pueda arreglar?» es lo que Belinda supuestamente escribió a Nodal, de acuerdo con la captura.

El medio Ok Chicas detalla que al no tener respuesta al pedirle dinero, Belinda comienza a decirle lo arrepentida que está por haber estado con él y le pide que se enfoque en su carrera, que al parecer es lo único que le importa.

Previo al tuit de Nodal, los fans creen que la madre de Belinda había lanzado una indirecta al ex de su hija cuando el día de ayer (martes) publicó una foto en Instagram con la leyenda: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Desde que anunciaron la ruptura programas como Chisme No Like hablaron de las supuestas razones de la separación indicando que la actriz que debutó en novelas infantiles en México le pidió una alta suma de dinero para liquidar las deudas.

En febrero se dijo que una de las versiones más repetidas en redes sociales es que el rompimiento se dio a causa de un conflicto económico que supuestamente tuvo la pareja luego de que Belinda le pidiera una cantidad alta de dinero como préstamo para liquidar sus deudas con el Servicio de Atención Tributaria (SAT).

Otros consideran que en realidad fue que Nodal se encontraba molesto por los grandes gastos que le suponía tener una relación junto a la cantante, e incluso otros han especulado que podría ser que los famosos hubieran discutido ante la decisión de convertirse en padres o no.

El artista ha recibido apoyo y por supuesto, muchas críticas por publicar los referidos mensajes.

La expareja duró poco más de un año y medio de relación sentimental y se comprometieron en mayo del 2021. El noviazgo terminó en febrero del año 2022.

