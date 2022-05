Christian Nodal cambia de look y le llueven las críticas (+Foto)

mayo 30, 2022 - 8:54 pm

Parece que Christian Nodal no puede dejar atrás la polémica. Primero fue su enfrentamiento con la mamá de su ex Belinda, quien aplaudió de le dijeran «naco»; luego, el hecho de dar a conocer una conversación privada que exponía a la cantante. Ahora, abre una nueva controversia gracias a su nuevo look.

El cantante mexicano fue captado por diversos medios de comunicación con un nuevo look donde muestra el pelo completamente rubio, decorado con una flores de color naranja con detalles verdes que simulan las hojas.

Las imágenes de su actual apariencia fueron publicadas en diversas redes sociales y le ha caído una serie de críticas al autor del tema «De los besos que te di»; incluso ha sido comparado con J Balvin.

«Como cuando cierras un ciclo y terminas pareciendo un J Balvin ranchero»; «El multiverso sí existe… pero se ve bien madreado J Balvin»; «Una muestra entre [Dennis] Rodman y J Balvin»; «Es el J Balvin de la Mara Salvatrucha», y «J Nodal», fueron algunos comentarios.

El repruebo continuó. «Se supone que representa el regional mexicano. Más que digo, él sabrá si se le ve bien; es su cabello. No soy de su música»; «Hace tiempo que sostengo que los cantantes de regional mexicano se quieren volver reguetoneros , aunque siendo sincero hasta los de pop se quieren convertir»; «Si, ya no parece del género regional mexicano. Más bien parece un reguetonero», y «¿¿Cómo se verán estos vatos de viejos?? ¿Llegarán? ¿Se imaginan a un Chente Fernández asi?», agregaron.

Hubo quienes defendieron al compositor. «Para los ignorantes aquí les dejo lo nuevo de la temporada, Christian Nodal se une a la tendencia Dior Primavera 2023. No todos pueden ser tan icónicos como él», y «La vida es para vivir sin prejuicios. Christian Nodal es un artista que se entrega a su arte con talento a manos llenas. Me encanta que se atreve a quebrar el molde y poner a prueba que no hay solo una forma de expresar el amor a el regional mexicano», advirtieron otros seguidores.

Por su parte, Christian Nodal continúa triunfando con su gira en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Además, ha sido objeto de diversos reconocimientos profesionales y está de estreno con su propio sello discográfico.

Personalmente, jamás me tatuaría como Christian Nodal. Sin embargo, el hecho que él piense o sea diferente a mí no me da el derecho de insultarlo, hacerlo menos y/o burlarme de él. Las personas son más que el físico o una diferencia en particular. No lo olviden. pic.twitter.com/AsaQ5tJYIw — Javier Rodríguez (@JavRdguez) May 30, 2022

