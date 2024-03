Choque entre dos embarcaciones en Miami dejó 13 heridos

238807

El bufete de abogados Mausner Graham Inquiry Law publicó un vídeo donde se observa como chocan entre sí dos barcos charters dejando 13 personas heridas a principios de febrero, en Miami. El bufete presentará una demanda contra ambas compañías de navegación implicadas en el suceso.

Los clientes que resultaron heridos tras la colisión contaron que visitaban Miami desde Nueva York cuando decidieron disfrutar su día en el agua, por lo que subieron a una lancha rápida en Bayside el pasado 11 de febrero.

El material audiovisual compartido por la firma de abogados muestra a una mujer en uno de los barcos turísticos involucrados, estaba cerca de Fisherman´s Channel donde la embarcación comienza a moverse con rapidez a través del agua, luego aparece un segundo barco y los dos chocan.

El bufete representa a varias de las víctimas del accidente, dos de las cuales fueron hospitalizadas después de la colisión. La empresa espera recibir una compensación para algunos de los pasajeros que iban a bordo de los barcos.

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que el accidente involucró a los barcos Obelix y Thriller, ambos eran operados ilegalmente. El propietario de la primera embarcación aseguró que ninguno de los tripulantes resultó herido.

El abogado Thomas Graham comentó que las víctimas “sufrieron fracturas de huesos, uno perdió el conocimiento y otro sufrió una lesión cerebral traumática” luego agregó: “Ambos barcos en este caso simplemente no estaban seguros; no mantuvieron una vigilancia, no pudieron evitar una colisión, aceleraron y se puede ver en este video que nuestro cliente tuvo la suerte de tomar, hubo una colisión extremadamente espantosa. Si se hubiera seguido la seguridad, hubiera sido completamente evitable”.

La Guardia Costera de EE.UU. y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida investigan la causa del accidente.

