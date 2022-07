Charles Leclerc vence a Max Verstappen y conquista el GP de Austria de la F1

julio 10, 2022 - 11:06 am

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), al termino de una carrera indecisa hasta el final.

Leclerc, víctima de problemas con el acelerador, terminó con menos de tres segundos de ventaja respecto al holandés, que se mantiene líder del Mundial, tras once pruebas disputadas.

El podio se vio completado por el británico Lewis Hamilton (Mercedes) tras el abandono del otro Ferrari, pilotado por el español Carlos Sainz Jr, cuyo motor se incendió cuando intentaba adelantar a Verstappen y hacerse con la segunda posición, a catorce vueltas para el final.

«Ha sido una muy buena carrera con un buen ritmo. Tenía un problema de acelerador y solo me quedaba entre un 20 y un 30% de apertura, pero he podido administrar eso hasta el final», declaró el piloto monegasco, que consigue su cuarta victoria en la temporada de F1 con su triunfo en Austria.

Leclerc no había terminado en el podio en los cinco previos grandes premios y se veía distanciado por Verstappen en el campeonato. «Ya era hora» de lograr una nueva victoria, la tercera de la temporada para él, reconoció. «Hemos sufrido con los neumáticos», indicó, por su parte, Verstappen. «Pero es de todas maneras una segunda plaza», añadió.

«Es una pena para los aficionados, ya que no he podido ofrecerles una victoria», se lamentó el holandés, cerca de la marea de seguidores suyos y de Red Bull que vinieron a asistir a la carrera en el circuito austríaco de Spielberg, propiedad del gigante de las bebidas energéticas Red Bull y de la escudería del mismo nombre.

El otro Red Bull, del mexicano Sergio Pérez, había abandonado tras un contacto con el Mercedes del británico George Russell, que terminó cuarto, delante del Alpine del francés Esteban Ocon.

