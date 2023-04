Cerrarán Los Bucares por derrame de aguas negras

80403

Cansados, molestos y dispuestos a cerrar la vía a Los Bucares está una treintena de familias de Hato Verde, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, debido a un bote de aguas que le hacen honor al nombre del sector por el color del putrefacto, espantoso y peligroso líquido para la salud de las personas que corre a lo largo de la calle 95Q.

La pestilencia, pudrición y descomposición de las aguas cloacales tiene desesperados a los vecinos del sector Hato Verde. Foto: Cortesía.

Este problema que lleva tiempo afectando a adultos, niños, jóvenes y personas de la tercera edad no tiene al parecer dolientes en HIDROLAGO, adonde los vecinos han llevado la denuncia pero en esa instancia no le han asignado la seriedad, disposición y seriedad que debe tener esa empresa del Estado venezolano para atender este tipo de denuncia que puede arrojar daños irreversibles a la salud de esas familias, quienes no están respirando precisamente aire puro y seguro.

Además, porque en las aguas contaminadas que corren por la calle 95Q las familias aseguran ver la presencia de bichos, gusanos, alimañas y plagas causantes de enfermedades.

“Ya tenemos casos de niños que presentan lesiones en la piel y además los adultos mayores, por no poder usar las salas sanitarias que se rebosan, tienen dificultades para hacer sus necesidades fisiológicas. Esto no es justo”, dijo Jennifer Carruyo una de las afectadas.

Los vecinos denunciaron que este martes 18 de Abril una cuadrilla de HIDROLAGO llegó al sector, pero repitieron lo mismo que en ocasiones anteriores, es decir, “miraron y volvieron a irse sin solucionar este grave problema que pone en peligro la salud de todos”.

Carruyo y otras personas a través de esta vía le formulan un llamado urgente al presidente de HIDROLAGO, Freddy Rodríguez, en cuanto, primero, a enterarse de esta situación que seguramente desconoce y, en segundo término, a que le meta la lupa a las cuadrillas del organismo que después de múltiples llamados llegan a los sectores, echan una miradita, argumentan excusas, no mueven un dedo y finalmente, digamos, “dejan el pelero” cómo está vez lo expresó otro de los molestos vecinos del sector Hato Verde.

“HIDROLAGO no nos deja otra opción al obligarnos a tomar otras medidas, incluido el cierre de la carretera de Los Bucares, porque esa parece ser la única manera que entienden que necesitamos respuestas”, aseguraron.

José Aranguibel Carrasco

CNP-5003

Noticia al Día