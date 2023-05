Cepaz advierte los riesgos que viven las mujeres migrantes

96136

La coordinadora de Redes y Activismo del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Cristina Ciordia, señaló que a través de un estudio realizado por la organización se visibiliza la vulnerabilidad que viven las mujeres, niñas y adolescentes migrantes venezolanas en el exterior.

«Los datos son desalentadores, relacionados a violencia de género, trata y tráfico de personas, movilidad humana y condiciones en cómo se lleva a cabo, dan cuenta de la emergencia humanitaria compleja«, dijo en entrevista concedida a Mari Pili Hernández para el programa Sin Duda de Unión Radio.

El estudio de la Cepaz está basado en mujeres, encuestadas y datos suministrados por varios países de la región, que muestran que los tipos de violencia más frecuentes son: Violencia física 35%, seguido de violencia verbal, psicológica y 10% sexual.

Agregó que los países donde más se han registrado estos tipos de agresiones son: Ecuador, Perú y Colombia.

«El caso de maltrato de género en Colombia entre 2018-2021 aumentó 71%, Perú el mismo indicador y aumentó 31 % la cifra en Ecuador», afirmó.

Aseveró que así como el país de origen tiene responsabilidad, también los países de acogida deberían dar respuesta a la situación migratoria con una perspectiva de derechos humanos.

Lamentó que los países no den respuesta a los derechos humanos de la movilidad humana humanitaria.

Trata de personas

Ciordia puntualizó que esta población es vulnerable y las posibilidades de ser víctimas de trata aumenta por la falta de documentos.

«El no poder probar una identidad implica que estén más tentados en caer en manos de personas que ofrecen tránsitos irregulares sin documentos, pero también implica que no hay a quién acudir para solicitar protección, porque no se puede probar«.

Indicó también que en busca de tener algún tipo de ahorro económico las llevan a caer en estas redes de trata.

¿Qué hacer para apoyar a este flujo migratorio?

Precisó que han realizado recomendaciones a distintos receptores, entre ellos al Estado venezolano para que den respuesta a través de las oficinas consulares en el exterior.

También considera urgente la necesidad de fortalecer la cooperación regional y binacional con las naciones que comparten fronteras para abordar el problema de trata de personas que ha aumentado en los últimos años.

Subrayó que se ha solicitado a los países de acogida velar por la integridad de las mujeres migrantes acorde a las obligaciones internacionales.

Informó que la Cepaz brinda ayudas y pueden contactar a través de @_Cepaz. Indicó que en este momento están presentado dos informes ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Con información de Unión Radio