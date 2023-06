112605

El actor venezolano, Carlos Mata fue sometido a una cirugía donde le extirparon un carcinoma de su rostro.

Así lo informó el propio actor a través de un video en su cuenta de Instagram. Mata se refirió a su inactividad dentro de la red social, como una forma de no generar preocupación sobre su estado de salud.

Explicó que no había vuelto a aparecer en videos a causa de la operación. “No había vuelto a salir en ningún video por las redes, si publicaba cosas, pero no había vuelto a salir en video personalmente, porque tuve una cirugía hace un mes, me operaron en la punta de la nariz un carnicnoma. Sí, eso es cáncer”, dijo el reconocido actor.

Sin embargo, destacó que la operación había sido un éxito y que no tuvo mayor complicación, debido a que el carcinoma resultó ser basocelular, por lo cual fue perfectamente operable y no presentó consecuencias.

Refirió que por lo tanto sigue en su proceso de cicatrización, ya que le tomaron 14 puntos.

“No había querido decirle a nadie, ni siquiera a gran parte de mi familia para no preocuparlos, no quería especulaciones de las que siempre salen en las redes. ¡Estoy muy bien!, dijo sonriente, “Todo dio perfecto, si que estoy cicatrizando todavía, pero bastante bien”.

Por otra parte, agradeció a su comunidad por llegar a los 300 mil seguidores en su cuenta, gratificación que había sucedido durante el proceso de recuperación.

“Quería agradecerles desde el fondo de mi corazón porque todo esto, todas las cosas buenas que a uno le pasan, la mayoría tiene que ver con ustedes, por lo cual estoy infinitamente agradecido, así que los quiero mucho, los llevo en mi corazón y que Dios los bendiga”, finalizó.

