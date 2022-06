Capriles considera que el proceso de primarias tiene que ser amplio

junio 6, 2022 - 4:55 pm

El exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles Radonski sostuvo este lunes que el proceso de primarias en el que se elegirá al candidato que enfrentará al candidato chavista en las presidenciales de 2024 debe ser lo más amplio posible y rechaza que en el seno del bloque antichavista se celebren unas primarias «Excluyentes» y «Cerradas».

El dirigente indicó que no está de acuerdo con un proceso de primarias excluyente, porque eso no permitirá una alternancia en las presidenciales. «Y la unidad no es un fin sino un medio para lograr el cambio. Entonces, mientras menos cogollos las primarias serán más fuertes», dijo.

«Unas primarias excluyentes, unas primarias cerradas, no estoy de acuerdo. Sería un gravísimo error porque, ¿Eso garantiza la posibilidad de una alternancia en el poder en el 2024? En mi opinión no», dijo Capriles en una rueda de prensa.

La oposición venezolana reunida en la Plataforma Unitaria anunció, el pasado 16 de mayo, que escogerá a un candidato presidencial opositor a través de unas elecciones primarias que prevé celebrar en 2023.

Al respecto, Capriles criticó que se plantee en este momento la organización de unas primarias, en lugar de trabajar por los «Profundos temas sociales» en los que se debe poner «Todo el esfuerzo».

A juicio del opositor las primarias «Deben ser una primera vuelta presidencial, es decir, todo el que quiera participar en esas primarias tiene que tener el derecho. Los que quieran, porque al final a quién le corresponde el filtro, quién decide: el venezolano».

Capriles habló también sobre el diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana, que comenzó en agosto de 2021 en México y se suspendió en octubre por decisión del gobierno, e insistió en que se trata de un «Proceso absolutamente incierto».

Noticia al Día con información de EFE