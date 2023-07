124442

Enrique Capriles admitió hoy 19 de julio que María Corina Machado lidera los estudios de opinión, es decir, puntea para el venidero proceso. El precandidato de Primero Justicia ofreció declaraciones a través de las redes sociales sobre los últimos acontecimientos políticos.

Admitió que la candidata para la primaria opositora lidera los estudios de opinión y que su participación en la primaria, aún estando inhabilitado, es para reafirmar el camino del voto.

En cuanto a MCM refirió: “Su inhabilitación es un mensaje de la dictadura”, dijo.

Insistió en que no va a declinar su candidatura en la primaria. “Yo no me salgo del proceso, yo reafirmo el camino por el cual entré a la primaria, que es el camino electoral”.

