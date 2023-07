124442

-Enrique Capriles admitió hoy 19 de julio que María Corina Machado lidera los estudios de opinión, es decir puntea para el venidero proceso. El precandidato de Primero Justicia ofreció declaraciones a través de las redes sociales sobre los últimos acontecimientos políticos.

Admitió que, la candidata para las primarias opositoras, lidera los estudios de opinión y que su participación en la primaria, aún estando inhabilitado, es para reafirmar el camino del voto.

En cuanto a MCM refirió: “su inhabilitación es un mensaje de la dictadura”, dijo.



Insistió en que no va a declinar su candidatura en las primarias. “Yo no me salgo del proceso, yo reafirmo el camino por el cual entre a las primarias, que es el camino electoral”.

Polianalítica.com”