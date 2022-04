¡CANTINFLAS!... Un día como hoy, que no fue hoy

abril 20, 2022 - 8:30 am

1877658

Un día como hoy, que no fue hoy… porque si lo fuese no sería… pues el sol sale a diario, aunque siempre hay una parte que no lo ve… Lo cierto es que el 20 de abril de 1993 partió de este mundo Mario Moreno Reyes, como quien diría… murió Cantinflas, porque al fin y al cabo ambos dos vienen siendo lo mismo… porque uno no es el otro… pero sin uno pues el otro… ¿Verdad que sí? ¡Ahí está el detalle!

Yo cantinfleo, tu cantinfleas, todos cantinfleamos. La Real Academia Española (RAE) incorporó el verbo “cantinflear” en 1992 como definición de hablar de forma disparatada, incongruente y sin decir nada. Ante cualquier otra interpretación, Darío Villanueva, secretario de la RAE, aclaró tajante: “La Academia no está para hacer homenajes. Es la lengua popular la que ha hecho ese homenaje a Cantinflas a base de identificar el nombre con una pauta de comportamiento, con un estilo, con un rasgo que se encuentra más allá de su universo”.

—Patriotas, patriotas de la patria… No estoy yo para que lo diga, ni ustedes para que lo oigan, ni es chisme tampoco, pero estamos en guerra ¿Y por qué estamos en guerra? ustedes me dirán. Y yo les contestaré: razones fundamentales que todo conglomerado debe entender y son tres: la primera, la segunda y la tercera. ¿Qué cosas verdad? Pues así es., expresó en la película Un día con el diablo (1945).

Si el Charlot de Charles Chaplin despertó el humor del mundo sin decir ni una palabra en los tiempos del cine mudo, a principios del siglo XX; el Cantinflas de Mario Moreno también logró lo mismo pero con el otro extremo: hablando demasiado, en la llamada época de oro del cine mexicano, a mediados del siglo pasado. Fue considerado el Charlot de México, y el propio Chaplin lo calificó como “el mejor cómico del mundo”.

Un laberinto de frases entrecortadas

Decía mil cosas para que se le entendiera una en un laberinto lingüístico de frases cortadas que, acompañadas de una astucia magistralmente combinada con la ingenuidad de un iletrado, le permitía salir de las situaciones embarazosas con las que parecía haber nacido signado, no sin antes arrancar carcajadas que se extendieron más allá de la frontera de su natal México hasta llegar a flechar al mismísimo Hollywood.

—Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo… que nos enseña a leer y a escrebir correitamente el indioma, explica a sus compañeros de clases, todos niños por cierto, en la película El Portero (1950).

—¡No se dice indioma, se dice idioma, de raíz latina!, le refuta un niño.

—Sí, pero yo no hablo de esa raíz. Yo hablo de la raíz india, por eso digo indioma’

“El humorista nace con un ángel, una condición casi mágica de hacer que la gente se ría. No todo el mundo tiene esa suerte. Te puedes imaginar esa forma de hablar de Cantinflas, que nunca terminaba una frase, con eso de que pa’allá que si pa’acá, pa’alante, pa’atrás… La estrella con la que nació es tan poderosa que aún no ha dejado de brillar”, opinó Henry Rodríguez, humorista venezolano con más de 40 años de trayectoria.

El retrato de muchos hombres

¿Pero quién era Cantinflas? ¿Nació “enmantilla’o”? ¿Por qué las viejas y nuevas generaciones siguen viendo sus películas como si no fueran a perder vigencia nunca? Y más insólito aún ¿cómo es que los filmes en blanco y negro siguen causando risa más de 50 años después?

Cantinflas era y sigue siendo el retrato de muchos: un hombre sin dinero, ni trabajo fijo, poco culto, enamoradizo, pero de corazón noble y un deseo de superación que no reparaba en obstáculos y luchaba contra los intereses burgueses.

Mario Moreno fue lo mismo que su personaje por mucho tiempo. Nació en un hogar de bajos recursos en Ciudad de México. Su padre, Pedro Moreno, era agente postal y su madre, Soledad Reyes, ama de casa. Fue el sexto de 12 hijos, cuatro de los cuales murieron como consecuencia de “malos partos”.

En su libro Mario Moreno, Cantinflas: vidas extraordinarias, la escritora Raquel Benatar, describe que el actor nació pasada la media noche, pero sus padres decidieron adelantar la hora a las once y media en su acta de nacimiento, pues de no haber sido así, Mario habría quedado registrado el 13 de agosto, día que ellos consideraban de “mala suerte”.

A principios de 1928 se alistó en el Ejército mexicano como soldado de infantería y de oficio mecanógrafo, hasta que su padre envió una carta solicitando su baja, comprobando que su hijo tenía 16 años y no 21 como lo había falseado Mario, con tal de alistarse en la armada.

Le costó llegar a la universidad, pero no lo pensó mucho para abandonar sus estudios de medicina y dedicarse a un sin fin de oficios que iniciaba y dejaba hasta que se le “incorporó” Cantinflas.

El peladito de la calle

Mario, quien nació el 12 de agosto de 1911, fue un poco boxeador, otro tanto torero, un poco bailarín y para 1930 ya era actor del circuito de carpas de Ciudad de México, donde conoció a Valentina Ivanova, originaria de Moscú, con quien permaneció casado hasta la muerte de ella en 1966.

En ese círculo bailaba, hacía acrobacias y representaba a borrachines y hombres tontos, que se fueron fusionando en un solo personaje. Usaba pantalones holgados, una corbata amarrada al cuello, bigote despoblado, zapatos grandes, una gabardina deshilada y un sombrero de periódico.

“Cantinflas encarnó al ‘peladito de la calle’. Esos personajes postrevolucionarios, excombatientes, que llegaron de provincia y se quedaron en la Ciudad de México, sin oficio ni beneficio. Eran personajes que no tenían trabajo, que deambulaban por las calles pero que tenían el hábito de piropear muchachas. En una discusión con un personaje de estos, simplemente era mejor tirar la toalla por la cantidad de palabras utilizadas para no decir nada”, explicó José Antonio Valdéz, investigador fílmico de la Cinetemaca Nacional de México, durante el centenario del nacimiento del artista, el año pasado.

El “pelaíto”, lo que en Venezuela sería un “Juan Bimba” o “pobre diablo”, vino a representar la idiosincracia de todo un pueblo, dejando mensajes de reflexión, burlándose de la sociedad, protestando contra los sistemas políticos en una época donde las represiones y las desigualdades sociales eran el pan nuestro de Latinoamérica.

Protesta social a punta de carcajadas

La libertad de expresión, entonces, era peligrosa, pero Cantinflas encontró la fórmula perfecta de protestar sin haber hecho nada más que causar carcajadas. Fue un sátiro social absoluto, con el veneno de la verdad vuelto humor.

—Democracia, mire usted, según la lengua española traducida al castellano, quiere decir demo, como quien dice dimo y si dimos ¿con qué nos quedamos. Y cracia, que viene a ser igual. Porque no es lo mismo “Don Próculo se va a las democracias”, que “demos cracias que se va Don Próculo”. Tomado de la película Si yo fuera diputado (1952).

Ante la falta de uno de sus actores, el director de la compañía de teatro para la que trabajaba le pidió al joven venteañero Mario que entretuviera al público. Lo cual lo puso nervioso y comenzó a decir disparates intentando decir algo chistoso, pero no encontraba el chiste porque su mente estaba en blanco y solo le permitía reflejar palabras entrecortadas con gestos de una improvisación nerviosa poco común.

Estaba en un aprieto bien apretado, pero como dice el dicho de que no hay mal que por bien no venga y que Dios aprieta, pero nunca ahorca, el chiste fue precisamente la forma en que trataba de encontrar el chiste. Hablaba sin cesar, mientras se daba cuenta de que el público no entendía ni una palabra de lo que decía.

Para cualquiera hubiera sido un fracaso bochornoso, pero la gente pensó que lo hacía a propósito y antes de que terminara de presentar la función fue interrumpido por una gran ovación. Sencillamente, y sin querer queriendo, había hecho su primera cantinflada.

Ahí está el detalle

A mediados de la década de 1930, Mario Moreno comenzó su carrera cinematográfica y en 1940 dio en el clavo con “Ahí está el detalle”, película cuyo título se convirtió en su principal frase por el resto de su carrera.

Tal y como lo hiciera Mario en sus inicios, Cantinflas se paseó por un sinfín de oficios: policía, conserje, profesor, abogado, boticario, embajador, médico, sacerdote, analfabeto, cartero, fotógrafo, peluquero, portero, piloto, soldado, zapatero y pare usted de contar. Fueron 49 películas en 50 años de trayectoria.

“La única forma de mantenerme tal y como usted me ve es que me baño, todos los días, con agua helada y eso es lo que me mantiene en forma”, dijo el artista durante su visita a Maracaibo, el 4 de diciembre de 1969, cuando entraba al Teatro Baralt para la premier de gala de su película “Un Quijote sin Mancha.

¿Realmente murió?

Un cáncer de pulmón acabó con la vida de Mario.

Que si fumaba, que si el cáncer, que si el pulmón, la verdadera causa fundamental de la muerte de Mario fue una sola y no es otra que el hecho de que estaba vivo.

Pero si la muerte es la cesación de la vida, según la definición de la misma RAE que aceptó el “cantinflear” como parte del léxico castellano, Cantinflas no se ha muerto. El “pelaíto” sigue vivo en los corazones y las pantallas, que a ratos son blanco y negro y a ratos a color.

Como Mario y Cantinflas vienen siendo lo mismo, porque ambos dos fueron una sola persona, se llega a la conclusión argumentada, final y concluyente de que el occiso no ha fallecido, porque si en verdad hubiera muerto, estuviera enterrado, y que usted haya llegado al final de este artículo, demuestra lo vivo que está este difunto, quien un día como hoy, que no fue hoy, porque si lo fuera no sería, cumple 29 años de haber cambiado de paisaje.

La muerte no existe para Mario Moreno, porque si no… no fuera Cantinflas, como quien diría… ¿Verdad que sí? ¡Ahí está el detalle!.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Maidolis Ramones

Noticia al Día