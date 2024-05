Cantante Jon Bon Jovi entregó su vida a Cristo y le confía la sanidad de sus cuerdas vocales

Recientemente, Jon Bon Jovi reveló a la revista People que él y su esposa han entregado sus vidas a Cristo después de pasar por momentos difíciles.

Bon Jovi , de origen italiano y criado como católico que rechaza las bases de esa creencia, había experimentado resentimiento hacia Dios en el pasado, como se refleja en algunas de sus canciones, pero parece que esa actitud ha cambiado ahora.

Cuando acabas una gira es como si cerrases un capítulo de tu vida, y llegas a sentir una especie de vacío interior muy fuerte. Necesitas algo en lo que creer, algo a lo que aferrarte”, dice Jon con respecto a su canción “Something To Believe In”.

“En un mundo que no te da nada, necesito algo en que creer”, añadió.

En su álbum «This House Is Not For Sale» del año 2016, Jon Bon Jovi muestra una gran apertura en sus letras. En algunas canciones se habla de temas espirituales, la superación de desafíos, el perdón y la elección del amor sobre el odio, e incluso se hace referencia a que «el diablo no es mi amigo«.

En la canción «Living With The Ghost», Bon Jovi reflexiona sobre la transformación del dolor en sanación y la búsqueda de paz. En «Labour of love», se resalta la importancia del amor por encima de la riqueza material, describiéndolo como un trabajo constante y enriquecedor.

En su canción “The Devil’s In The Temple“, denuncia: “Esta era una iglesia, una casa llena de oración, ya no lo es ahora, podría derribarla. Hay ladrones en el altar, una serpiente lleva la corona, te entrega carbón, jurándote que es oro. Mira lo que han hecho a esta casa de amor. El diablo está en el templo y no es amigo mío. Yo transformaría las cosas, lo haría si pudiera, derribaría las puertas, rompería todas las cadenas, cárcel para los carceleros. Cantemos una canción de libertad, Amazing Grace”.

Bon Jovi ha superado una lesión en las cuerdas vocales, confiando en su salud y su futuro en Dios y a la vez celebrando su 40 aniversario con el lanzamiento de un nuevo sencillo y una serie documental en colaboración con Hulu, lo que ha sido para él una experiencia difícil para él y en la cual ha depositado su confianza en el Señor.

“Nadie prevé una lesión así. Y depende de Dios arreglarlo o no, pero ciertamente estoy al lado del Señor mismo trabajando en ello”, dijo en una entrevista con Fox News Digital.

En los años 90, Jon rechazó actuar frente al Papa Juan Pablo II debido a sus experiencias con la educación católica y la Iglesia. A lo largo de su trayectoria, utiliza términos religiosos en sus canciones, aunque ahora parece haber encontrado un nuevo significado para ellos.

Ante los tiempos que vivimos y en medio de la critica que surge por conversiones a Cristo públicas y los juicios del público, tanto cristiano como secular, hay que dejar el trabajo de la transformación del cantante exclusivamente a Dios, y orar para que muchos más puedan confiar en los milagros maravillosos que trae la fe en Jesús.

¿Qué le sucede al artista Jon Bon Jovi con las cuerdas vocales?

Jon Bon Jovi ha gozado del éxito y la fama mundial gracias a su exitosa trayectoria musical, siendo el líder de la banda Bon Jovi desde la década de 1980.

No obstante, su carrera en los escenarios podría estar en riesgo debido a un padecimiento que no le permite cantar como lo hacía anteriormente.

El Heraldo de México indica que, en el marco del lanzamiento de su álbum ‘Forever’, el cantante reveló que en 2022 se sometió a una delicada cirugía para tratar una lesión en sus cuerdas vocales.

Y pese a que en ese momento todo salió bien, aún continúa lidiando con las consecuencias de la intervención, que lo mantienen alejado de los escenarios pues encara complicaciones en sus cuerdas vocales, lo que no le permite cantar de la forma en la que disfrutaba hacerlo.

Aunque se ha esforzado arduamente para recuperar su voz, el artista no ha visto una mejoría significativa, lo que lo ha llevado a cuestionarse su futuro en la música, detalla el medio.

El cantante, de 62 años, habló con ‘The Sunday Times’ donde confesó la angustia que ha vivido a través de todo este proceso, pero también lo toma con determinación, pues si no logra volver a ser el intérprete que una vez fue, estaría listo para poner fin a su carrera musical.

Jon Bon Jovi también dio a conocer los detalles de su arduo proceso de recuperación, entre los que se encuentran tomar terapia todos los días.

Noticia al Día/People