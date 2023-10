Candidata María Corina Machado desafía las declaraciones del canciller venezolano sobre la participación política libre en el país

166486

María Corina Machado, candidata a la primaria, afirmó hoy que el gobierno nacional está comenzando a darse cuenta de que el movimiento social que busca un cambio en el país es imparable.

Durante la presentación del proyecto Venezuela Tierra de Gracia, se le preguntó sobre las declaraciones del canciller de Venezuela, Yván Gil, en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, quien afirmó que en el país existen políticos que pueden participar libremente y ser elegidos. “A confesión de parte… No sé quién está a cargo de la Contraloría o de la página web del Consejo Nacional Electoral, pero sería bueno que se pongan de acuerdo y sean un poco más serios; sin embargo, no voy a especular”, comentó.

Además, reconoció que este movimiento ciudadano que ha surgido en el país no puede ser detenido. “Cuando los movimientos sociales crecen y tienen como objetivo la lucha por la libertad, junto con la unión familiar y la organización ciudadana que se está construyendo alrededor de las primarias, se convierten en movimientos imparables… Hay personas dentro del propio sistema que están comenzando a darse cuenta de eso”, aseguró.

También se refirió a la “injusta” inhabilitación que pesa sobre ella como un obstáculo que se resolverá políticamente porque “es algo que no existe constitucionalmente”.

“Lo que sucede es que mi caso no existe, no he recibido ninguna notificación. ¿A qué voy a apelar? A mí nunca nadie me ha enviado un documento diciendo que he hecho algo malo; entonces, si no hay delito, no hay procedimiento y no hay decisión, ¿a qué voy a apelar?”, se preguntó.

María Corina Machado continúa su lucha por la democracia y el cambio en Venezuela, confiando en que el movimiento ciudadano y la unidad familiar serán los impulsores de la libertad en el país.

