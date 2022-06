Canadá paga 1300 millones de dólares en compensación de tierras a los pueblos indígenas

junio 3, 2022 - 3:13 pm

1888157

Canadá ha resuelto más de 590 reclamaciones específicas a través de acuerdos negociados con las Primeras Naciones de todo el país.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, participó en una ceremonia en el Parque Histórico Blackfoot Crossing en Alberta, para anunciar la firma de un acuerdo histórico de reclamo de tierras. Este es, de 1300 millones de dólares, uno de los acuerdos más grandes de este tipo alcanzado en Canadá.

Fue hace más de un siglo cuando Canadá tomó ilegalmente 115 mil acres de tierras proporcionadas a Siksika junto con otros actos ilegales. Todo al romper su promesa del Tratado Blackfoot (Tratado 7). Y se apoderó indebidamente de casi la mitad de las tierras de reserva de la Nación Siksika.

Ahora el Gobierno de Canadá está abordando lo que definen como “errores históricos y los impactos duraderos del colonialismo”, mientras apoya la recuperación de las Primeras Naciones. En ellas están incluidas algunas de las tierras agrícolas y ricas en minerales. El acuerdo de conciliación proporciona una compensación financiera a la Nación Siksika para resolver varios reclamos de tierras pendientes y sus litigios relacionados.

In partnership with Chief Crowfoot, Council, and Minister @MarcMillerVM, we announced a historic land claim settlement in Siksika Nation today. This will make a real difference in the lives of community members now and for future generations. pic.twitter.com/VTvLdZ3TSd

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 2, 2022