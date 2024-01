Cabello: “No vamos a permitir que sigan haciendo daño al país”

215349

El diputado Diosdado Cabello dijo en su programa televisivo ´Con el Mazo Dando´, que el gobierno revolucionario no permitirá aventuras conspirativas de la oposición, luego de que este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, revelara cuatro conspiraciones magnicidas frustradas durante el año pasado.

“Nosotros vamos, contra los que han querido pedir invasiones en contra del país”, dijo el político al tiempo que recalcó que desde el gobierno “no vamos a permitir que sigan haciendo daño al país”.

Al recordar la denuncia que hizo el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, sobre las cuatro conspiraciones de magnicidio que fueron frustradas y sus presuntos responsables detenidos acotó que “ya ustedes (la oposición) le han hecho mucho daño a este país demasiado daño (…) No más maldad contra su propia Patria, no lo vamos a permitir”.

En tal sentido, Cabello reveló que hay “mucha gente comprometida, militares, algunos retirados y civiles”, de los que dijo que muchos de ellos están tras las rejas y otros bajo investigación.

“El que se sume que asuma su responsabilidad que el país y el Estado va con todo. No les vamos a perdonar ni la mínima. Pueden ir al mundo a decir lo que quieran, pero no vamos a dejar que embochinchen al país, no vamos a permitir guarimbas, ni terrorismo”, enfatizó.

Sobre los extremistas opositores que insisten en solicitar la intervención militar extranjera les reiteró que “nosotros no vamos a esperar que lleguen los Marines, nosotros sabemos quiénes son los que piden invasión y vamos primero por ustedes; llámese como se llame, tenga el apellido que tenga y se vincule con quiera que se vincule”.

Noticia al Día con información de Últimas Noticias