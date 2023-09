Cabello: La organización de las primarias es un verdadero desastre

153978

La oposición entregó la organización de las primarias a Súmate en cumplimiento con una orden que recibieron de los Estados Unidos, lo que llevó a que la organización de este proceso de consulta interna de la oposición se convirtiera en “un verdadero desastre”, aseguró el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello este lunes.

Durante la acostumbrada de rueda de prensa semanal de la tolda roja, Cabello destacó que ante las presiones de dos de los candidatos a las primarias se declinó a utilizar la insfraestructura tecnológica del Consejo Nacional Electoral (CNE) lo cual ha restado transparencia a ese proceso.

En este sentido, recordó las declaraciones recientes de la ex vicepresidenta de la Comisión de Primarias, María Carolina Uzcátegui, quien reconoció que las pugnas internas en la oposición liquidaron la posibilidad de que ocurra este proceso.

Asimismo, enfatizó que en las elecciones presidenciales estimadas para el próximo año sólo podrán participar aquellas personas sobras las cuales no pese ningún tipo de inhabilitación política.

“Por allí anda una señora diciendo que recibirá un mandato, yo no se cuál mandato tiene, el Pueblo, la Revolución Bolivariana. Ellos están cayéndose a coba, cuando lo cierto es que los inhabilitados no van, eso no es algo que está en discusión”, señaló.

Revolución movilizadaPor otra parte, en contraste con la realidad opositora, Cabello detalló que la Revolución Bolivariana y su militancia permanecen desplegados por todos el país brindando atención al pueblo, en unidad monolítica, preparándose para lo que viene.

En este sentido, detalló que, hasta la fecha, el PSUV ha movilizado tres millones 39 mil 263 personas en todo el territorio nacional en 23 mil 327 actividades.

“En la semana recién concluida se llevaron a cabo 245 encuentros organizativos, 28 marchas municipales, 5 concentraciones, 156 jornadas de formación, 874 reuniones y asambleas de base, 842 cafecitos militantes, 119 sancochos comunitarios y 350 despliegues sociales. Además se movilizaron 236 mil 502 personas”, informó.