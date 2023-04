81486

A través de sus redes sociales, la cantante barranquillera Shakira publicó un video con un emotivo mensaje para el músico Carlos Vives, quien se encuentra celebrando los 30 años de su carrera artística.

En su emotivo mensaje, Shakira alagó la trayectoria artística que ha tenido Carlos Vives con el paso del tiempo e, incluso, aseguró que el artista con su música ha logrado llevar diferentes costumbres a diferentes partes del planeta, dejando el nombre de Colombia en alto.

“Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor, y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser”, aseguró la colombiana.

Por otro lado, Shakira recordó la importancia de las costumbres colombianas en la música y manifestó que el legado de Carlos Vives será inolvidable, ya que artistas como él aparecen cada mil años.

“Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto. Nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos, y cuánto y con que fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra”, concluyó.

Con información de Blue Radio