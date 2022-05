Boris-Bondarev-dimitió-como-alto-diplomático-ruso-en-una-carta-a-la-ONU

mayo 24, 2022 - 2:09 pm

Boris Bondarev dimitió en Ginebra a través de una carta en la que critica abiertamente los problemas de su país y de quienes mandan

El diplomático ruso en la Organización de Naciones Unidas (ONU) Boris Bondarev ha dimitido. Indicó en una carta que durante veinte años de su carrera diplomática ha visto diferentes giros de la política exterior. Pero que nunca se había sentido tan avergonzado de su país como desde el pasado 24 de febrero de este año.

“La guerra de agresión desatada por Putin contra Ucrania y, de hecho, contra todo el mundo occidental, no es solo un crimen contra el pueblo ucraniano. Sino también, quizás, el peor crimen contra el pueblo de Rusia”, empieza en su carta.

