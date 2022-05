Bióloga venezolana ganó premio Future For Nature 2020 por su trabajo sobre jaguares en el Zulia

mayo 15, 2022 - 4:56 pm

La bióloga venezolana María Fernanda Puerto-Carrillo, fue galardonada con el premio Future For Nature 2020 en Ansterdam por su trabajo sobre la conservación de los jaguares en Zulia.

Puerto-Carrillo agradeció el premio y enfatizó que “estoy feliz y agradecida con Future For Nature por creer en mi trabajo y por incluirme en la hermosa familia”.

Según Future For Nature, María Fernanda de 33 años es una de las últimas en pie y aún más apasionada y decidida a proteger al jaguar y su hábitat que antes luego que la crisis actual en Venezuela ha hecho que el trabajo de conservación sea difícil.

Entre ciento veinticuatro candidatos de todo el mundo, solo tres líderes naturales inspiradores en la conservación de la naturaleza fueron elegidos para ser los ganadores de este año del premio Future For Nature.

