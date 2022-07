Biden promete usar «todo su poderío» para impedir que Irán tenga un arma nuclear

julio 14, 2022 - 3:42 pm

Estados Unidos e Israel firmaron este jueves un nuevo pacto de seguridad que refuerza un frente común contra Irán y el presidente Joe Biden se comprometió a usar «todo» el poderío de su país para impedir que Teherán se haga con el arma nuclear.

Biden firmó con el primer ministro israelí, Yair Lapid, una declaración conjunta de la Asociación Estratégica con Israel en Jerusalén, durante su primera visita a Oriente Medio como presidente.

En el documento, Biden se comprometió a impedir que Irán se haga con un arma nuclear.

Estados Unidos destaca que «está dispuesto a usar todas las herramientas de su poderío nacional para asegurar ese objetivo», señala esta declaración.

A la pregunta de un periodista sobre si Estados Unidos está preparado para realizar esfuerzos diplomáticos, Biden contestó que su gobierno ha expuesto los términos requeridos para que el acuerdo sea restaurado.

«No vamos a esperar para siempre» a Irán para que responda, señaló.

Israel es un tenaz opositor a que se firme un acuerdo internacional con Irán sobre su programa nuclear, que Biden intenta revivir, después que su predecesor Donald Trump se retiró unilateralmente del pacto de 2015.

Lapid advirtió que las «palabras» y la «diplomacia» no son suficientes para frenar las supuestas ambiciones de Irán de hacerse con una bomba nuclear.

«La única forma de detenerlos es colocar una amenaza militar creíble en la mesa», dijo Lapid junto a Biden en la rueda de prensa.

Irán insiste que su programa nuclear tiene fines civiles.

Su presidente, Ebrahim Raisi, advirtió a Washington y sus aliados de Oriente Medio que no deberían intentar desestabilizar la región.

«La nación iraní no aceptará ninguna inseguridad ni crisis en la región», dijo el mandatario en un discurso transmitido por televisión. «Cualquier error en esta región será recibido con una respuesta firme y lamentable», señaló.

