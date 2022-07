Bernabé Gutiérrez: Se requieren por lo menos $500 para cubrir inscripción, útiles y uniformes escolares

julio 18, 2022 - 1:43 pm

1898627

Bernabé Gutiérrez, secretario general nacional de Acción Democrática, alertó que el gobierno pone la soga al cuello de los venezolanos, con un salario mínimo de 5$, para hacer frente a una crisis económica que golpea sin piedad todos los hogares.

Considera Gutiérrez que el alto costo de la vida, aunado a las inscripciones en colegios privados, los cuales sobrepasan en su mayoría los 200$ más una lista escolar incompraable y los uniformes, arrincona cada día la educación y formación de los venezolanos.

«El presidente Nicolás Maduro debe poner los pies en la tierra y aterrizar en la realidad venezolana, y dejar de escuchar a los adulantes que le dicen que en Venezuela todo está bien, porque aunque se han producido avances en el tema económico, para nadie es un secreto que el bolsillo de la mayoría de los venezolanos sigue golpeado y por ende esto tiene una repercusión negativa en los hogares», afirmó.

En este orden de ideas amplió que resulta cuesta arriba para los padres de familia, sacar por lo menos 500$ por hijo en edad escolar, para cubrir los gastos de inscripción, matrícula, uniformes y útiles escolares.

«Es menester que el Gobierno nacional, encabezado por Nicolás Maduro, ejecute un plan económico y social urgente, que beneficie a los venezolanos en general y no a una cúpula que saca provecho de la crisis. No obstante, deberían comenzar por el ajuste de un salario mínimo digno que permita a los trabajadores cumplir con sus compromisos económicos, cómo pasa en la mayoría de los países del mundo, y no ponernos a padecer con una miseria que se traduce en hambre, miseria y dolor», aseveró.

En otro orden de ideas, el máximo líder de la tolda blanca mencionó el tema del cobro de los peajes en el país, señalando que sería una buena opción si en Venezuela las carreteras estuvieran asfaltadas y con señalización, si hubiese asistencia vial y si el acceso a la gasolina y al combustible no fuese un viacrucis.

«Debieron comenzar por allí, por pavimentar y asfaltar todas las carreteras nacionales, dotarlas de iluminación y prestar seguridad y luego pensar en un ajuste por esos servicios, me atrevo a asegurar que la gente estaría encantada de pagar por un servicio que definitivamente preservarla la vida de la gente», acotó.

Finalmente recalcó que el diálogo político entre el Gobierno y la oposición, debe hacerse en suelo nacional, justamente para abordar temas sociales y económicos que hacen mella a la mayoría de los venezolanos y buscar salidas para mejorar la calidad de vida de cada uno.

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Globovisión