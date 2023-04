71689

Desde que Karol G sacó su nueva canción con Shakira, muchos de sus fanáticos aseguran que hay cierta indirecta para el puertorriqueño Anuel AA y es que para nadie es un secreto que Shakira sí decidió lanzar mensajes hacia su ex Piqué debido a sus recientes inconvenientes, pero en cuanto a la ‘Bichota’ no es del todo cierto.

Sin embargo, los rumores crecen y es por eso que recientemente el boricua fue sometido a una serie de preguntas saliendo de uno de sus ‘shows’ donde, además, le preguntan por la colombiana a lo que él prefiere reírse y no dar explicaciones.

A la par de esto, tras el nacimiento de su bebé, muchos especularon que Anuel volvería a estar con Yailin, pues en el momento de parto a través de fotografías pudimos ser testigos que él estuvo presente tomando la mano de su ex esposa, acumulando los rumores de una reconciliación. Sin embargo, hace poco en medio de uno de sus conciertos dejó más que claro que no es verdad y que no se encuentra otra vez con la dominicana.

Y es que además de aclarar que está soltero decidió hacerle una declaración a Karol G en su última presentación: “Real hasta la muerte. Esta canción me cambió la vida cuando salí de prisión y como estoy soltero la voy a cantar, Bebecitaaa”, fueron las palabras que mencionó el cantante antes de iniciar a cantar.

La canción de la que habla es ‘Ella quiere beber’ y es que, como era de suponerse, este discurso no pasó desapercibido por los usuarios de Internet quienes aprovecharon para recordarle la relación que mantuvo con la intérprete de ‘Tusa’, aunque también muchos mencionaron a Yailin, pidiéndole respeto por la mamá de su hija e incluso, por la supuesta nueva relación que Karol tendría con Feid.

“Todo es ‘show’ del circo, ellos no se han dejado se le montó el éxito de Karol porque su carrera venía al pique solo busca sonido para poder sonar y mencionando a la Bebecita lo iba a conseguir”, “él dijo que los hombres facturan y lo está logrando”, son algunos de los mensajes que se leen en las redes sociales al publicarse aquel video.

Recordemos que en su reciente canción ‘Más rica que ayer’, Anuel le estaría respondiendo a la colombiana por el tema que hizo con Shakira, donde se destacan algunos fragmentos como: “Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribes, tírame el dm, no para estar peleando, tú no eres Shakira ni yo Piqué”, se escucha en uno de los segundos del tema.

Pero sin duda uno de los momentos que aclaró todo y que estaría confirmando aquella dedicatoria fue cuando se atrevió a mencionarla: “Bebecita, estás más rica que ayer, qué bueno fue volverte a ver”, mencionó el puertorriqueño, cuando todos saben que así era como él le decía a la ‘G’.

Mientras todo esto sucede el boricua ha estado feliz en sus redes sociales después de nacimiento de su pequeña Cattleya, aunque aclaró que no le darán la primicia a ningún medio o persona de tener fotos de su bebé hasta que, entre ambos, él y La más viral, se pongan de acuerdo y quieran en algún momento presentar oficialmente el rostro de la menor.

