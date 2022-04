Azafata es rechazada con una respuesta repudiable y discriminatoria durante entrevista de trabajo en aerolínea

abril 26, 2022 - 8:30 pm

A través de un hilo de Twitter una azafata expuso la discriminación que vivió tratando de conseguir trabajo en Emirates Airlines.

La joven explicó que la prueba realizada por la aerolínea consistió en tener conversaciones en inglés en parejas, la joven que participó junto a ella tenía algunos errores con el idioma, pero ella decidió ayudarla y seguir con su prueba.

“Ella tenía errores muy usuales y yo la ayudé para que cuando sea su turno los evite (con esto quiero decir que su nivel de inglés era un poco más bajo que el mío). TODO es en inglés, pero por suerte eso no me representó un problema. Al finalizar esa instancia, sacan a todos fuera del salón y luego la reclutadora dice que van a ingresar los números”, narró.

La joven fue llamada en ese grupo e intuyó que no había sido seleccionada pero noto que su otra compañera sí lo que le despertó dudas debido a su nivel de inglés.

“La reclutadora dice que quería que por favor se queden dos personas dentro del salón que les iba a decir algo y a mi no me nombra entre ellas. Yo sabía que mi problema no fue el inglés. Lo sabía. Y estaba impecable… ¿cuál podría ser el problema?”, preguntó la azafata.

La aspirante había asistido a la cita utilizando el código de vestimenta adecuado, tenía un buen nivel de inglés y consideraba que había presentado de la mejor manera a su compañera durante su prueba pero estuvo abierta a escuchar las recomendaciones de su reclutadora.

. Me acerco y le preguntó (en inglés) “Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?” a lo que me contesta: “Honestly, you need to lose weight”(“Honestamente, necesitas bajar de peso”).

La chica quedó desconcertada con estas respuestas y probablemente la reclutadora se dio cuenta y trató de mejorar sus palabras pero no pudo evitar dejar de discriminar.

“Vinieron los halagos de su parte ‘sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenes que esperar 6 meses’ y blabla” no conforme con esto, recibió un comentario más antes de irse “ Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa”.

Por supuesto esto causó indignación entre los internautas quienes no dudaron en etiquetar a la aerolínea.

“Qué vergüenza. Que en pleno 2022 tu valía como trabajadora se reduzca a la apariencia (que el empleador considera «buena») y no a tus méritos me parece lamentable”, comentó una usuaria.

También algunas personas resaltan que la joven no tiene un exceso de peso por lo que les preocupa el mensaje que la empresa puede estar brindando a sus empleadas.

Finalmente la joven agradeció el apoyo y expresó que se trató de un tema difícil para ella.

“Me daba vergüenza hablar de esto. No puedo creer el apoyo. Me daba vergüenza decirle a mis amigas que ‘no entré por estar excedida de peso’.Es muy triste”. cerró la azafata.

Hasta el momento la aerolínea no se ha pronunciado.

