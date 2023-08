138984

La periodista Valentina Quintero mostró su indignación en redes sociales, tras ser víctima de un atraco en Los Palos Grandes, Caracas.

En un video contó lo vivido y como la inseguridad había tocado el vidrio de la puerta de su vehículo, mientras recorría esta zona.

En un primer momento, lo atribuyó a su ingenuidad, al detenerse para hablar por teléfono, acción que fue aprovechado por unos motorizados, que bajo engaño y preguntándole por una dirección terminaron apuntándole con un arma de fuego y de forma grosera le pidieron que entregara la cadena que estaba usando.

Quintero, todavía molesta, narró que ella con toda calma se estaba desabrochando la cadena, pero los desconocidos, muy agitados y groseros, le exigieron que se la arrancara y se las entregara de una, por lo que ella obedeció, mientras le gritaban: “arrancátela vieja, si no quieres que te mate”.

Al arrancarla de su cuello el dije cayó al piso del carro y es cuando le vuelven a gritar: “El dije se cayó, dame los reales”, ella de inmediato buscó en su monedero y sacó 10 dólares, pero los delincuentes la increparon y le gritaron nuevamente “que tienes más vieja, ¿tú no quieres que te mate?”.

Ella recordó que tenía 100 dólares, al mismo tiempo los tipos le pidieron buscara el dije extraviado, volviendo a llamarla “vieja” y advirtiéndole que no fuera a arrancar.

Allí ella vio la oportunidad para huir. “Agarré hice como que iba a buscar el dije… juazzz y arranqué y le dije: vieja el co##o de tu madre, porque realmente lo que me indignó fue que me dijeran vieja con aquel desprecio y ya me lo habían repetido como cinco veces y por eso arranqué y allí los dejé y no se llevaron mi celular”.

“Si me hubieran dicho DOÑA de repente arranco desde el principio. Ya no sé qué me indigna más. Sin embargo, estoy convencida de que soy tan sortaria que me tocaron unos malandros tapa amarilla, porque nunca me pidieron el celular – que ahí si me hubieran matado porque tengo un puño de archivos de mi canal – y tampoco me arrancaron el portamoneda con los papeles. Y tampoco me mataron, que no me quiero morir todavía y menos así…”, afirmó en su post.

