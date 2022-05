Así se ve Maracaibo desde el cielo: El astronauta canadiense compartió esta impactante fotografía

mayo 5, 2022 - 4:25 pm

El canadiense Chris Hadfield, quien fue el primer astronauta que caminó a 100 kilómetros de distancia de la Tierra, compartió este miércoles en su cuenta de Twitter una imagen impactante de la ciudad de Maracaibo.

La fografía de Hadfield fue tomada en 2013, cuando se encontraba en estación espacial; y se puede observa a la capital zuliana toda iluminada.

«Maracaibo, Venezuela de noche, desde la Estación Espacial. (donde viví cuando estaba aprendiendo a caminar)», expresó el astronauta canadiense junto a la foto, que tiene casi 10 me gusta en Twitter y diversos comentarios.

El nativo de Sarnia, Canadá vivió su infancia en Maracaibo, que es una de las ciudades más importante de Venezuela.

Maracaibo, Venezuela at night, from the Space Station.

(where I lived when I was just learning to walk) pic.twitter.com/mCseH4HTz5

— Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) May 5, 2022