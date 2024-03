Así luce la actriz María Gabriela de Faría en su personaje ‘The Engineer’ en el set de Superman (+Fotos)

245867

-A finales de 2023, se dio a conocer que la reconocida actriz venezolana María Gabriela de Faría fue elegida por James Gunn para unirse al reparto de la nueva película del DCU, anteriormente llamada “Superman: Legacy” y ahora renombrada como “Superman”.

Foto: X

La estrella venezolana también ha protagonizado producciones como ISA TKM, Yo Soy Franki, El exorcismo de Dios.

Este viernes, salieron a la luz nuevas imágenes (cortesía de Just Jared) de la actriz usando el traje de Angela Spica, alias The Engineer en el set de la película escrita y dirigida por James Gunn durante su rodaje en Atlanta, EEUU. De momento, este podría ser un significativo spoiler de la película desde que comenzó su producción a inicios de marzo.

El personaje de María Gabriela de Faría, Angela Spica (alias The Engineer) forma parte del equipo de villanos de la película de Warner/DC. Los poderes de Angie provienen de la nanotecnología incorporada a su cuerpo. Creada por Warren Ellis y Bryan Hitch, es el segundo personaje de DC que lleva el nombre de The Engineer y fue presentada por primera vez en The Authority vol.1 en 1999.

Se espera que la película de Superman llegue a los cines el 11 de julio de 2025.

Se han filtrado fotos de la actriz María Gabriela de Faría caracterizada como The Engineer (miembro del equipo The Authority) en el set de "#Superman" de #JamesGunn pic.twitter.com/GTs4MOzpIR — 匚尺ㄖ几ㄖ卄丨Ҝ丨 (@crononauta_hiki) March 15, 2024

🚨BREAKING!

Primer vistazo a Maria Gabriela de Faria en el set de #Superman como THE ENGINEER. pic.twitter.com/argq1fdeiX — Miler Lovera (@Relim3000) March 16, 2024

