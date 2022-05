Así fue la presentación de Maluma con la Madonna de 63, pero que aparenta 30: en Medellín

mayo 1, 2022 - 7:20 pm

1880444

Eran las 12:30 ya del domingo 1 de mayo. Maluma llevaba dos horas y media en el escenario, encendiendo los ánimos de los asistentes al estadio Atanasio Girardot. Reseña El Tiempo.

Comenzó a resonar su éxito ‘4 babys’, con una puesta en escena carga de juegos pirotécnicos y fuego. Lo que parecía el fin del concierto ‘Medallo en el mapa’ era la introducción para la invitada más esperada de la noche: Madonna.

Todo había sido ensayado, como lo compartió la misma cantante en la que expresó: ‘Medellín te amo’.

Sobre el escenario, con vista de 360 grados, ambos salieron desde el fondo, subidos por una plataforma en medio de los gritos, que a ese punto sonaron con más fuerza en el Atanasio.

Maluma le acaba de dar a este país el concierto más importante en su historia musical, lo de traer a Madonna solo a cantar dos canciones hasta Medellin de verdad demuestra el lugar que ocupa este man dentro de la industria a nivel mundial, literalmente puso a Medallo en el mapa🇨🇴 pic.twitter.com/JdMHHmoOL2 — #FreeBritney (@freebritbitch) May 1, 2022

Arrancaron las melodías de ‘Medellín’, el sencillo con el que Madonna abrió su álbum ‘Madame X’ de 2019 y con el reafirmó una nueva amistad con ‘Papi Juancho’.

Madonna y Maluma cantando ‘Music’ en Medellín. pic.twitter.com/R550BvssdB — David Calle (@davidcalle1) May 1, 2022

Madonna, vestida de rosa y botas negras comenzó cantar en las notas pausadas del inicio de ‘Medellín’: ‘I took a pill and had a dream (yo también). I went back to my seventeen year’.

Allí comenzó la coquetería propia de esta canción, como si fuera el video musical. Todo en medio de los gritos, fotos y videos que grababan los asistentes para no dejar morir en la memoria lo que sería uno de los momentos más álgidos del concierto.

Tras el ‘cha, cha, cha’ que interpreta Madonna como parte de la letra, ambos se desvanecieron de nuevo en la plataforma que los bajó del escenario, pero segundos después volvieron a subir y comenzó la introducción de una de las canciones número 1 de la reina del pop: ‘Music’.

En medio de la presentación ambos lucieron el sombrero que caracterizó esa era musical de Madonna en el 2009. Bailaron, caminaron, cantaron por todo el escenario en la enérgica canción que encendió más el Atanasio hasta que terminó, con ambos, de nuevo, bajando por la plataforma y se apagaron las luces. Aplausos.

Esa fue la segunda presentación de Madonna en Medellín tras su visita en 2012 en su exitosa gira MDNA, que llenó el Atanasio en dos veces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna (@madonna)

El Tiempo