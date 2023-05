Asesino de la enfermera en Chile escapó de una cárcel de Venezuela en la que pagaba por estrangular a su esposa

88172

El hombre que acosaba y terminó asesinando a una enfermera venezolana en Chile, había escapado de una cárcel en Venezuela, donde purgaba condena por haber estrangulado a su esposa en el estado Anzoátegui.

Su nombre: Jorge Celestino Bauza García, de 36 años, quien según expedientes pudo haber muerto en el hospital Luis Razetti, en Barcelona, Anzoátegui, a mediados de julio de 2016, luego de estrangular a Daniela Carolina Salazar, de 32 años.

Después de asesinar a la madre de sus dos hijos, entonces de cinco y seis años y a quienes trató de envenenar luego de la trágica discusión por celos, se tomó 30 pastillas de benzodiazepina, pero no murió.

El homicida fue recluido en un área psiquiátrica y luego procesado y condenado a 25 años.

La fuga de un peligroso asesino

Según registros en Venezuela, Bauza García a mediados de marzo de 2022 se fugó del Centro Penitenciario Agroproductivo, en el sector Puente Ayala, de Barcelona.

Como muchos, salió de Venezuela y de forma irregular ingresó a Chile, donde usó el nombre falso Luis Daniel Matta para despistar a las autoridades.

Se estableció en la región del Maule. Halló trabajo en una finca en Los Quillayes, comuna La Sagrada Familia, donde conoció a la enfermera tachirense Karen Moreno Pernía, de 25 años, por quien se obsesionó y asesinó al no ser correspondido el pasado 27 de abril, también por estrangulamiento.

Inicialmente la PDI informaba sobre el asesinato como un femicidio, sin embargo, distintos audios -revelados por una amiga de Karen- darían cuenta que se trataba de un compañero de trabajo.

En las grabaciones, la enfermera revela el acoso que le generaba “problemas de convivencia” en la casa del predio que se le asignó para vivir en el país y donde finalmente se perpetró el crimen.

“Con respecto al muchacho le dejé las cosas claras, le dije: ‘Mira, tú y yo no vamos a ser nada, ni seremos ni vamos a ser en ningún momento, grábate eso, pues yo no estoy preparada para tener pareja y mucho menos como tú. A mí no me gusta que me estén reprimiendo de cosas, diciéndome cosas que no vienen al caso”, dijo Karen en uno de los audios.

Bauza García se encuentra en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. Al igual que en Barcelona, estado Anzoátegui, habría intentado quitarse la vida, pero en esta oportunidad una vez que fue concretada la aprehensión.

Con información de Raúl Semprún