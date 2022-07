Aruba y Curazao «estarían negociando» la reapertura de la frontera marítima con Venezuela

julio 2, 2022 - 1:48 pm

-Representantes del Gobierno del presidente Nicolás Maduro y de las islas de Aruba y Curazao estarían negociando la reapertura de la frontera marítima, con el fin de restablecer las relaciones comerciales.

La primera ministra de Aruba, Evelyn Wever-Croes, precisó en un informe presentado recientemente que se han celebrado varias reuniones para discutir las posibilidades de ampliar los límites, reabrir y restaurar las relaciones comerciales y las oportunidades de viaje.

«En la actualidad, se adelanta la reapertura de la frontera marítima con Venezuela», agregó al tiempo que destacó que Aruba está en la mesa de negociaciones, junto con Curazao y Venezuela.

Manifestó, además, que el enfoque en el proceso de negociación «es principalmente la recuperación gradual del comercio marítimo».

Cabe precisar que de reactivarse el paso marítimo entre las tres naciones, facilitaría los procesos de expulsión y repatriación de migrantes ilegales a sus países de origen, reseña el portal Banca y Negocios.

¿17.000 venezolanos?

Evelyn Wever-Croes afirmó que hay 17.000 venezolanos viviendo en la isla, sin embargo, la Organización de Estados Americanos (OEA) reseña que hay 25.000 ciudadanos.

Las solicitudes de asilo en Aruba en 2018 fueron 267 y en 2019 fueron 1.985. No obstante, en 2020, con la llegada de la pandemia por la Covid-19, se redujeron a 206, y en 2021 se ubicaron en 620.

Crecimiento económico en Venezuela

La primera ministra de Aruba señaló que hay una expectativa de que haya un incremento económico de 5,2% en Venezuela, «impulsado por un fuerte sector externo, la adaptación a las sanciones y la continuación del efecto rebote de la pandemia».

«Gracias a la dolarización informal de la economía y la eliminación parcial de los controles de precios y aranceles de importación por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, ya está en marcha una frágil estabilidad», indicó.

Igualmente, sostuvo que los suministros básicos están disponibles de nuevo y «esto ha mejorado la calidad de vida de muchas personas», reseñó la web Crónicas del Caribe.

Paralización comercial de 45 mil personas

Recientemente, el director de la Cámara de Comercio de la Vela de Coro, Juan Gotopo, dijo que desde noviembre del 2021 tomaron la iniciativa de establecer contactos y acercamientos con colegas de las islas de Aruba, Curazao y Bonaire.

“La principal economía de acá del municipio Colina de la Vela de Coro es el comercio con las Antillas Neerlandesas de Aruba, Curazao y Bonaire y, desde el año 2019 tenemos las fronteras cerradas, lo cual ha alcanzado la paralización de 45 mil personas dentro del estado Falcón y aproximadamente 15 mil personas en la Vela de Coro, eso ha pegado mucho en la economía local”, detalló.

Gotopo informó que el primer vicepresidente de Fedecámaras, Adán Celis, se encuentra desde hace un par de días en la Isla de Aruba «asiste con la intención de hacer una revisión o un pase de revista, a todos esos temas que venimos trabajando y que están relacionado con el intercambio comercial».

“Adán y yo estábamos revisando, antes de ir a la reunión con la cámara de comercio de Aruba, las estadísticas de la oficina de Aruba en cuanto a las importaciones y exportaciones de la isla, impresionantemente entre 2017 y 2021 Venezuela no aparece como un exportador hacia la isla, entre los principales socios, no aparece, no tiene registro, y eso que estamos a solo cincuenta millas náuticas de las costas del estado Falcón hacia las costas de la Isla de Aruba”, apuntó.

Con información de Banca y Negocios