Artur Beterbiev venció por nocaut a Smith y unificó tres títulos en los semipesados (+Video)

La noche de este sábado 18 de mayo, el púgil ruso Artur Beterbiev venció por nocaut en el segundo asalto al estadounidense Joe Smith Jr., para unificar los cinturones de la FIB, el de la CMB y la OMB en los semipesados, en una pelea efectuada en el Hulu Theater del Madison Square Garden de Nueva York.

Beterbiev (18-0, 18 KOs), que fue muy superior a su rival, mantuvo su invicto en todos sus combates, los cuales ha ganado por la vía rápida.

«Quizás necesite tener un poco de tiempo ahora para saber que significa tener estos tres cinturones. Siempre he querido demostrar ser un buen boxeador y mi entrenador me lo ha enseñado. El dejó (Smith) su guardia a veces un poco abierta y lo aproveché. Ahora me interesa más la unificación de títulos».

El primer asalto tuvo las características de un combate de los pesos pequeños por la agresividad mostrada por ambos púgiles, pero el ruso pudo en un momento conectar su fuerte derecha para un coteo de protección.

En el segundo, un cruce de golpes le permitió a Beterbiev colar la derecha para enviar de nuevo a la lona al estadounidense para el primero de los dos conteos que le propinó en ese asalto.

Apenas pocos segundos después, Beterbiev le propinó otro fuerte derechazo y el árbitro paró el desigual combate.

El ruso se había hecho de la corona de la FIB al derrotar a Enrico Koelling en 2017. Después se apoderó del cinturón del CMB al derrotar por nocaut en el décimo al ucraniano Oleksandr Gvozdyk en 2019.

Por su parte, Smith (28-4, 22 KO) perdió su corona de la OMB que había ganado en abril del 2021 al también ruso Maxim Vlasov. Título que defendió después exitosamente ante Steve Geffrard a principiios de este año.

Cátedra de demolición la que dio Beterbiev en el Madison Square. Redujo a minucias a Joe Smith de peso y respeto. Con ustedes, el único campeón mundial con TODAS sus peleas ganadas por KO. De Rusia con amor… y violencia. #BeterbievSmithpic.twitter.com/WqNuGbir6O — Huber Bustamante (@bustamantehuber) June 19, 2022

