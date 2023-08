Artista zuliana Eli Nou ha sido Premiada en Estados Unidos

137732

“Todo lo bueno requiere paciencia”, dice el buen Gepetto a su hijito bienamado, el juguete de madera Pinocho, en la película donde Guillermo del Toro versiona la magnífica fábula de Carlo Collodi, la cual bien podría representar el destino de la artista zuliana Eli Nou, quien recién ha obtenido una importante distinción por la calidad de su trabajo creador, laborioso y paciente y hermoso como el del fabricante de sueños que protagoniza nuestra historia citada.

Desde sus redes sociales perfilamos este gran logro de nuestra querida muchacha, Elizabeth Chirinos, la dulce Eli Nou, compañera de otro notable talentoso artista nuestro, el maestro de la guitarra, José, con quien ahora desarrolla una excelente carrera en los más regios centros del arte contemporáneo universal.

Así recibimos con gratitud su mensaje: “Hoy tengo una grata sorpresa que compartir y es que fui ganadora del premio del Salón Art Fair de este año, agradezco a Brian Sparrow @indiewalls sponsor quien hizo la entrega del premio y ser tan especial con sus palabras de ánimo y buenos deseos @yurivurtrika @alexillustra a todo el equipo de @artfair por todo el esfuerzo de apoyar y unir nuestra comunidad a todos los artistas que compartimos este día y que quedamos en estar en contacto, para mí es un privilegio y un honor, les dejo mis mejores pensamientos y deseos. Mi bello @joseguitarrista3001 por acompañarme, guiarme, animarme a participar, darme amor y razones de seguir cuando siento que ya no puedo más a mi familia y amigos que siempre están conmigo en la distancia. Gracias..”

Sol de la Montaña, se titula la obra con la cual ella recibió el Premio de Impacto Artístico de la tercera edición de la Tercera Feria de Arte, realizada en Nueva York, del ocho al once de junio de este año 2023, en el One Art Space, ubicado en al barrio de Tribeca, en la 23 con calle Warren, Nueva York 10007.

Dice su presentación ad hoc que la artista ELI NOU (Elizabeth Chirinos), nació en Maracaibo, Venezuela. Desde pequeña se interesó por la expresión artística. Actualmente vive y trabaja de forma independiente en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Es egresada de la Facultad Experimental de Arte (Feda), de la Universidad del Zulia y, además, de la Escuela de Fotografía Julio Vengoechea… Continúa su pasión por la creación artística, principalmente con la cerámica, experimentando con la unión de diversas técnicas para la fabricación de muñecas de colección, inspirándose en las muñecas bjd, figuras en miniatura, forest.

Eli Nou obtuvo Mención de Honor, en el Salón de Jóvenes Artistas, del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul), en 2015. En 2016 también ganó el Tercer Premio. Un año después, en el Centro de Bellas Artes, dentro de la décima edición del concurso Ajedrez en el Arte, ganó el Primer Premio.En 2018 integró parte del intercambio artístico entre Alemania y Venezuela, con los artistas Michael Donner y Luis Gómez.

En 2018 viajó a Lima, Perú, para trabajar en el Taller de Cerámica de Dos Ríos y el Estudio de Arturo Claudett. Al año siguiente viajó a Atlanta, Georgia, USA, donde, en tanto artífice, se integra a Asociación Latina de Atlanta.

Sobre esa jornada donde fue recompensada, ella escribió: “Además de ser una experiencia muy hermosa, compartir con tantos artistas venezolanos, conocerlos y sentir ese calor refresca el alma. Hace tanto no me sentía así…”.

También posteó: “Quería hacer la tendencia Art vs Artist, hace un par de semanas que estuve organizando mi trabajo de todos los años que tengo registro. Y ahora siento que todo mi avance lo debo a mis profesores, amigos y jefes. Mis dibujos de anime, amigos, artesanos de bachillerato que me enseñaron. Todo lo que hago tiene un pedazo de todos, aunque ahora que no están físicamente conmigo…”.

Alexis Blanco