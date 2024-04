Artista mexicano Aleks Syntek lanza al inodoro canciones de Karol G

-Aleks Syntek tiró el álbum de Karol G por el inodoro y habló de las canciones de Shakira sobre su ex: “No me entra porque no me identifico con las canciones”, dijo el músico que ahora está en

el ojo del huracán después de que echó por la poceta el disco de la cantante colombiana reconociendo que ese tipo de canciones no eran de su agrado.

yntek se pronunció durante el programa de YouTube, “El Podcast Más Pedido”, conducido por Gabo Ramos en donde le mostraron siete cantantes y debía elegir entre los que se quedaba o los que arrojaba por la poceta. Inmediatamente desató una polémica en las redes sociales.

Foto: Cortesía

En una sección de la entrevista se le presentaron varios discos de artistas contemporáneos para decidir cuáles guardaría en su colección personal y cuáles descartaría y realizó un gesto que dividió opiniones: lanzar al inodoro el álbum Mañana será bonito de la cantante Karol G y expresó su falta de afinidad por el trabajo de la artista.

Ramos le preguntó al cantante: “Mañana será bonito Karol G: ¿se queda en tu colección?” y el intérprete conocido por éxitos como Duele el amor y entrenador del programa La voz kids dijo sin titubear que no se identifica con la música de la paisa señalando: “Fíjate que no me entra. No me entra porque no me identifico con las canciones sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”.

Con información Infobae