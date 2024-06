Arrestan en Francia a un sujeto que preparaba un atentado contra un estadio de los Juegos Olímpicos

Los servicios secretos de Francia arrestaron a un sujeto de 18 años que planeaba un atentado yihadista durante los Juegos Olímpicos en el estadio de la ciudad de Saint Etienne, uno de los que acogerá la competición de fútbol, informó este viernes 31 de mayo, el Ministerio del Interior.

La aprehensión se produjo en la zona del Loira, el pasado 22 de mayo y ahora se encuentra en prisión provisional después de haber sido imputado el día 26.

Según indicó el Ministerio en un comunicado, el joven se preparaba para atacar a los espectadores del estadio Geoffroy Guichard, como también a los agentes de las fuerzas del orden y morir él mismo durante el atentado.

El detenido de origen checheno había llegado a Francia con su familia en 2023 y no cuenta con ningún antecedente, informó el canal BFMTV. En los interrogatorios que fueron llevados a cabo desde su captura, el joven negó las acusaciones de las autoridades.

Aunque el joven rechazó la idea de haber recopilado diversas informaciones sobre el campo de fútbol susceptibles de ser utilizadas para preparar un atentado, se encontraron en su móvil videos de las instalaciones de Geoffroy Guichard, en el que se tienen que disputar seis encuentros durante los Juegos Olímpicos, el primero el 24 de julio, dos días antes de la inauguración, entre Argentina y Marruecos. Además, al registrar su domicilio en Saint Ettiene, se encontró una foto del estadio en un ordenador.

El medio británico The Guardian informó que Francia ha sido blanco de ataques islamistas durante los últimos 10 años por individuos motivados por Al Qaeda o el Estado Islámico (EI). En octubre del año pasado, un joven radicalizado de 20 años también checheno, que había jurado lealtad al EI mató a un maestro en la ciudad de Arras, en el norte de Francia. Además, los Juegos Olímpicos también han sido atacados en el pasado, el más infame en 1972 en Múnich y nuevamente en 1996 en Atlanta.

Acercándose la fecha del 26 de julio, día de la inauguración de los Juegos, Francia se encuentra en un estado de alerta extrema frente a los posibles golpes terroristas. Los organizadores se han enfrentado a preguntas persistentes sobre el riesgo de un ataque que empañaría gravemente el evento deportivo más grande del mundo, informó el medio británico.

Primer atentado “desbaratado”

Gérald Darmanin, el Ministro de Interior, aseguró en el comunicado que se trata del primer atentado contra los Juegos Olímpicos que se ha desbaratado. Pero los servicios secretos ya han evitado 50 en Francia desde 2017.

Hasta ahora, el mensaje de las autoridades francesas era que no se había detectado ninguna amenaza terrorista específica contra los Juegos Olímpicos de París. No obstante, la policía ha detenido al menos a 78 personas que trataban de perturbar el paso de la llama olímpica, que desembarcó en Francia el 8 de mayo en Marsella. Además, 30 drones sospechosos fueron interceptados, informó The Guardian.

Los servicios de información de la policía tienen en sus ficheros a mil 300 personas que consideran que plantean algún riesgo terrorista a las que hacen seguimiento. Entre ellos hay 150 menores y una gran mayoría tienen entre 18 y 30 años.

El director general de los servicios de información territorial de la policía, Bertrand Chamolaud, explicó en una entrevista al diario Le Figaro que una cuarta parte de los fichados son “casos psiquiátricos”. Su vulnerabilidad psíquica los hace más permeables a la propaganda yihadista y a las incitaciones para recurrir a la violencia.

