Apagaron la Torre Eiffel a la medianoche en homenaje a la reina Isabel II

septiembre 8, 2022 - 9:48 pm

La Torre Eiffel fue apagada esta noche en homenaje a la reina Isabel II, fallecida este jueves a los 96 años, informó la cuenta oficial del monumento más visitados del mundo.

“En homenaje a Su Majestad la Reina Isabel II, esta noche no parpadearé y me apagaré a la medianoche.”

In tribute to Her Majesty Queen Elizabeth II, tonight, I will turn my lights off at midnight.#QueenElizabethII

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) September 8, 2022