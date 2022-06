Andrés López Obrador reta a Marco Rubio a que pruebe sus nexos narcos

junio 8, 2022 - 3:41 pm

1889248

Andrés López Obrador dijo que tiene pruebas de que a Ted Cruz le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos.

El presidente de México, Andrés López Obrador, exhortó a los senadores estadounidenses Ted Cruz y Marco Rubio a que presenten pruebas de sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Todo esto luego de la polémica que ha surgido por su inasistencia a la Cumbre de las Américas, que se celebra en esta semana en Los Ángeles, California. Días atrás el senador estadounidense de origen cubano y del Partido Republicano inició la disputa.

“Me alegra ver que el Presidente mexicano, quien ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y un narcotraficante en Venezuela no estará en EEUU esta semana.”, escribió Marco Rubio en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía del mandatario mexicano.

Me alegra ver que el presidente Mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en EE.UU. esta semana. pic.twitter.com/3hUvnJjrqe — Marco Rubio (@marcorubio) June 7, 2022

La respuesta de Andrés López Obrador

Andrés López Obrador decidió no quedarse callado ante las acusaciones y desde su más reciente alocución se defendió. Los instó a presentar las pruebas y aseguró que en su poder sí reposan algunas que vinculan a ambos senadores.

“Yo les digo que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano… que obtienen los votos por los hispanos. Yo los emplazo a que presenten pruebas de lo que están diciendo. Yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos”, dijo el Presidente.

Luego de que el senador republicano Marco Rubio acusó a AMLO de entregar territorios al narco y ser apologista de dictadores, AMLO dijo que Rubio y Ted Cruz lo atacan sin pruebas. Y que Cruz recibe dinero de quienes están a favor de fabricar armas en EEUU.pic.twitter.com/1zoUVIDM2J — Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) June 8, 2022

Agregó que también tiene la prueba que vincula al senador para que no haya prohibición y dijo que el año pasado la Asociación Nacional del Rifle le pagó a Ted Cruz ciento veinte mil dólares.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 8 de junio de 2022. https://t.co/yRzjEEsMKg — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 8, 2022

“¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón. Aunque no les guste a sus más cercanos simpatizantes y a muchos que votaron por él. Hay que saber rectificar y no caer en la autocomplacencia. La verdad nos hará libres”, añadió.

Lea también: Colegio de Médicos del estado Zulia exhortó a directores de hospitales a realizar inventario de necesidades

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día