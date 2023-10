167494

Después de haber pasado varios días sin sus maletas en las que llevaba todos sus vestuarios a Japón para representar a Venezuela en el Miss Internacional 2023, tras haberlas perdido en el aeropuerto, Andrea Rubio develó detalles sobre la situación.

La venezolana se encuentra en el país asiático para competir por la corona que han ganado sus compatriotas Alejandrina (Nina) Sicilia-1985, Consuelo Adler Hernández-1997, Vivian Urdaneta-2000, Goizeder Victoria Azúa Barríos-2003, Daniela Di Giácomo-2006, Elizabeth Mosquera-2010, Edymar Martínez-2015 y Mariem Velazco-2018.

Lee también: Las candidatas al Miss Venezuela 2023 ya tienen sus bandas

A través de sus historias de Instagram, la modelo criolla manifestó que ya tiene en sus manos las valijas extraviadas, por lo que se mostró de lo más feliz ante la grata noticia que recibió el 13 de octubre de 2023.

Con una fotografía de las cinco maletas, Andrea Rubio compartió con sus seguidores de la red social de la modelo que el equipaje llegó en buen estado a Japón.

Aunque la miss Venezuela Internacional 2023 no tenía las prendas de vestir que iba a usar tras su llegada al país asiático, la mujer no se dejó derrotar y mostró su elegancia con algunos looks improvisados, los cuales fueron elogiados por sus fanáticos.

El Miss Internacional 2023 será el 26 de octubre en el Segundo Gimnasio del Estadio Nacional Yoyogi, en el barrio de Shibuya, Tokio, Japón. Andrea Rubio buscará la corona número nueve para Venezuela.

Noticia al Día

Con información de Ronda